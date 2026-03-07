Кого из наследников нельзя лишить наследства?
Однако существует категория людей, которых нельзя лишать наследования, о чем сообщают в Министерстве юстиции.
Согласно закону, право на обязательную долю имеют:
- малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособная вдова или вдовец;
- нетрудоспособные родители.
Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение,
– отметили в Минюсте.
Обратите внимание! Право на обязательную долю наследования возникает также у людей, которые были усыновлены наследодателем на время открытия наследства, но только при условии их малолетства, несовершеннолетия или нетрудоспособности.
В то же время не имеют права на наследование:
- лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь;
- люди, что умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование или увеличению их доли в наследстве;
- родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав;
- родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя;
- бывшие муж или жена, если брак между ними является недействительным или признан таковым по решению суда.;
- по решению – если будет установлено, что лицо уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.
Важно! Уклонение должно быть связано с виновным поведением лица. То есть человек осознавал свой долг, имел возможность его выполнять, но не совершал необходимых действий. Это объяснили в материале Адвокатского бюро "Цыпин и партнеры".
Что еще следует знать украинцам?
- Государственная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского документа. Однако продолжается полномасштабная война. И это несколько усложняет этот процесс.
- Поэтому законодательство предусматривает, что государственная регистрация смерти осуществляется еще и на основании решения суда. Более того, обращение в суд – это единственный способ подтвердить факт смерти, если она наступила на временно оккупированной территории Украины.