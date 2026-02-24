Кто не может законно вступить в брак в Украине?

Семейный союз мужчины и женщины – это волеизъявление граждан. Его подтверждают в органах государственной регистрации актов гражданского состояния. Однако для определенного круга лиц заключить брак невозможно. Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Права и обязанности супругов не возникают, когда пара просто проживает вместе, не оформив брак по закону. Граждане от 18 лет создают семьи без разрешений, а вот люди, достигшие 16 лет могут жениться только по решению суда, если это будет отвечать его интересам.

Запреты на заключение брака могут быть только из-за биологических или социальных факторов.

Так статья 26 Семейного Кодекса определяет, что в брак невозможен между:

родственниками прямой линии родства. Речь идет о родителях и детях; полнородных и неполнородных братьев и сестер;

двоюродными братьями и сестрами;

родными тетей/дядей и племянником/племянницей;

усыновителем и усыновленным им ребенком. В этом случае брак возможен, если отец/мать откажется от усыновления. А брак между сводными братьями и сестрами возможен по решению суда.

Закон также определяет, что брак можно признать недействительным, если его оформили два человека, которые не имели на это права.

Орган государственной регистрации может принять заявление, согласно которому прекращается действие актовой записи о браке. Суд может отменить брак между двоюродными братом и сестрой; тетей/дядей и племянником/племянницей; между усыновителем и усыновленным им ребенком, если были нарушены требования.

Отметим! Родство – это кровная связь людей с общим происхождением от одного лица или общего предка. В своей основе родство имеет биологический фактор.

Однако отменить брак нельзя, если жена беременна или у пары родился ребенок. Недействительность брака не влияет на взаимные права и обязанности родителей и ребенка. Если супруги имели имущество, но их брак признали недействительным, то оно принадлежит им по праву общей долевой собственности. Размер долей определяется по средствам, предоставленными при приобретении этого имущества.

Если лицо получало алименты от того, с кем была в недействительном браке, то сумма уплаченных алиментов – безосновательная и ее нужно вернуть. Эту норму определяет Гражданский кодекс Украины. Однако возврату подлежит сумма, полученная не более, чем за последние три года.

Важно! Если удается доказать, что лицо не знало и не могло знать о препятствиях к регистрации брака, то она законно имеет право на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов, проживания в доме, где поселилась после брака и на алименты.

Что еще стоит знать о законодательных нормах о браке?