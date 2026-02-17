Что предлагает новый кодекс?

Супругам даже не нужно будет обращаться в суд. Брак отменят только на основе факта изменения пола мужа или жены, пишет ВВС.

По проекту нового Гражданского кодекса, один из супругов должен обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСа). Там официально подтвердят аннулирование брака.

При этом законопроект не учитывает пожелания семьи. То есть, даже если муж и жена продолжают жить вместе после смены пола одним из партнеров и хотят сохранить семью, сделать это они юридически не смогут.

Их частные и гражданские права фактически останутся не гарантированы. То есть закон их не учитывает,

В то же время авторы законопроекта ссылаются на 51 статью Конституции Украины. А она предусматривает, что брак должен быть союзом между мужчиной и женщиной, заключенным по свободному согласию.

Заметьте! Законодатели в новом Гражданском кодексе также хотят предоставить украинцам возможность расторгать брак, если мужчина не может зачать или женщина выносить ребенка, или если один из супругов вообще не хочет детей.

Что говорят о новой норме юристы?

Правозащитники обеспокоены радикальными нововведениями, которые предлагают авторы нового Гражданского кодекса, пишет издание "Левый берег".

Так, адвокат Александр Груздев говорит, что эти правила могут противоречить европейскому законодательству. Ведь статьи 8 и 14 Европейской конвенции по правам человека прямо запрещают дискриминацию из-за гендерной идентичности.

Между тем адвокат Оксана Дурова указывает, что законопроект по факту обходит вниманием права людей ЛГБТ+.

Определяется только брак как семейный союз женщины и мужчины, который зарегистрирован в установленном законом порядке, не предусматривая никаких видов альтернатив вроде гражданского партнерства, что бы позволило решить проблемы однополых пар,

Важно! К тому же аннулирование брака из-за смены пола не учитывает правовые последствия. В частности, непонятно, как будут регулироваться имущественные права, распределение совместной собственности, интересы детей супругов, если для отмены брака не требуется даже обращение в суд.

Что еще известно о новом Гражданском кодексе?

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный проект Гражданского кодекса. В нем убрали скандальную норму о снижении брачного возраста в Украине до 14 лет, которое вызвало критику в обществе.