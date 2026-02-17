Що пропонує новий кодекс?

Подружжю навіть не потрібно буде звертатися до суду. Шлюб скасують лише на основі факту зміни статі чоловіка чи дружини, пише ВВС.

Дивіться також Господарський кодекс: що про нього відомо та яке важливе рішення ухвалила Рада

За проєктом нового Цивільного кодексу, один із подружжя повинен звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу). Там офіційно підтвердять анулювання шлюбу.

При цьому законопроєкт не враховує побажання сім'ї. Тобто, навіть якщо чоловік і дружина продовжують жити разом після зміни статі одним із партнерів і хочуть зберегти родину, зробити це вони юридично не зможуть.

Їхні приватні та цивільні права фактично залишаться не гарантовані. Тобто закон їх не враховує,

– зазначає видання.

Водночас автори законопроєкту посилаються на 51 статтю Конституції України. А вона передбачає, що шлюб має бути союзом між чоловіком та жінкою, укладеним за вільною згодою.

Зауважте! Законодавці у новому Цивільному кодексі також хочуть надати українцям можливість розривати шлюб, якщо чоловік не може зачати або жінка виносити дитину, або ж якщо один із подружжя взагалі не хоче дітей.

Що говорять про нову норму юристи?

Правозахисники занепокоєні радикальними нововведеннями, які пропонують автори нового Цивільного кодексу, пише видання "Лівий берег".

Так, адвокат Олександр Груздєв говорить, що ці правила можуть суперечити європейському законодавству. Адже статті 8 та 14 Європейської конвенції з прав людини прямо забороняють дискримінацію через гендерну ідентичність.

Тим часом адвокатка Оксана Дурова вказує, що законопроєкт по факту обходить увагою права людей ЛГБТ+.

Визначається лише шлюб як сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстровано у встановленому законом порядку, не передбачаючи жодних видів альтернатив на кшталт цивільного партнерства, що б дозволило вирішити проблеми одностатевих пар,

– зауважує адвокатка.

Важливо! До того ж анулювання шлюбу через зміну статі не враховує правові наслідки. Зокрема, незрозуміло, як врегульовуватимуться майнові права, розподіл спільної власності, інтереси дітей подружжя, якщо для скасування шлюбу не потрібне навіть звернення до суду.

Що ще відомо про новий Цивільний кодекс?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували альтернативний проєкт Цивільного кодексу. У ньому прибрали скандальну норму про зниження шлюбного віку в Україні до 14 років, яке викликало критику в суспільстві.