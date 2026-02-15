Что отменила Рада?
Парламент принял закон "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц", отмечает Верховная Рада.
Этот закон отменил Хозяйственный кодекс с 28 августа 2025 года. Вместо этого хозяйственные отношения должны регулироваться Гражданским кодексом Украины.
Принятый нардепами документ запрещает создавать новые юридические лица в таких формах:
- государственного предприятия, как коммерческого, так и некоммерческого;
- коммунального предприятия;
- совместного коммунального предприятия;
- иностранного предприятия;
- частного предприятия;
- предприятия потребительской кооперации;
- и предприятий общественных объединений, профсоюзов и религиозных организаций.
По закону, государственные предприятия необходимо преобразовать в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Коммунальные предприятия могут тоже должны получить из этих форм или превратиться в некоммерческие общества.
Специалисты отмечают, что и те, и другие, должны быстро адаптироваться к новым требованиям. Если они откажутся провести реорганизацию или не сделают это вовремя, то могут вообще прекратить свою деятельность.
Важно! Новый закон устанавливает переходный период в 3 года, пишет 7eminar. Это необходимо, чтобы дать время постепенно прекратить предприятия и превратить их в хозяйственные общества.
Почему отменили Хозяйственный кодекс?
Отмененный Хозяйственный кодекс вызвал проблемы с самого начала своего принятия:
- Противоречил Гражданскому кодексу. Оба кодекса одновременно регулировали некоторые хозяйственные отношения между субъектами, но трактовали их по-разному. Это вызывало путаницу при решении вопросов.
- Содержал двойные нормы. Большинство норм в Хозяйственном кодексе ссылалась на другие нормы или содержали отсылку к законам, которые регулируют тот или иной вопрос.
- Имел устаревший подход. в Хозяйственном кодексе закрепили советские подходы к управлению государственным имуществом. Они далеки от условий современного рынка.
Поэтому реформа кодекса должна упростить и унифицировать некоторые правовые нормы, убрать законодательные противоречия и приблизить Украину к стандартам Евросоюза. Ведь в ЕС хозяйственную деятельность обычно регулируют гражданские кодексы.
Обратите внимание! Закон согласовывает новые правила в сфере хозяйственных отношений и с Законом "О местном самоуправлении" и Гражданским кодексом. Впрочем, некоторые положения Хозяйственного кодекса на время переходного периода оставили действительными, чтобы не было правовых пробелов.
Какие еще кодексы претерпят изменения?
В Верховной Раде появился альтернативный проект нового Гражданского кодекса Украины. В отличие от предыдущей инициативы, в этом документе отсутствует резонансная норма о возможном снижении брачного возраста до 14 лет.
При подготовке обновленного варианта авторы учли критику со стороны общественности. В частности, говорится о предостережениях относительно идей уменьшения брачного возраста, а также предложений ограничить право на расторжение брака во время беременности женщины или до достижения ребенком одного года.
Также Министерство экономики разработало проект проекта нового Трудового кодекса. Документ наработали совместно с международными экспертами. В ведомстве отмечают, что он предусматривает сбалансированное урегулирование прав и обязанностей как работников, так и работодателей, а также имеет целью внедрение ключевых директив ЕС в сфере трудовых отношений.