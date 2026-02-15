Что отменила Рада?

Парламент принял закон "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц", отмечает Верховная Рада.

Этот закон отменил Хозяйственный кодекс с 28 августа 2025 года. Вместо этого хозяйственные отношения должны регулироваться Гражданским кодексом Украины.

Принятый нардепами документ запрещает создавать новые юридические лица в таких формах:

государственного предприятия, как коммерческого, так и некоммерческого;

коммунального предприятия;

совместного коммунального предприятия;

иностранного предприятия;

частного предприятия;

предприятия потребительской кооперации;

и предприятий общественных объединений, профсоюзов и религиозных организаций.

По закону, государственные предприятия необходимо преобразовать в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Коммунальные предприятия могут тоже должны получить из этих форм или превратиться в некоммерческие общества.

Специалисты отмечают, что и те, и другие, должны быстро адаптироваться к новым требованиям. Если они откажутся провести реорганизацию или не сделают это вовремя, то могут вообще прекратить свою деятельность.

Важно! Новый закон устанавливает переходный период в 3 года, пишет 7eminar. Это необходимо, чтобы дать время постепенно прекратить предприятия и превратить их в хозяйственные общества.

Почему отменили Хозяйственный кодекс?

Отмененный Хозяйственный кодекс вызвал проблемы с самого начала своего принятия:

Противоречил Гражданскому кодексу. Оба кодекса одновременно регулировали некоторые хозяйственные отношения между субъектами, но трактовали их по-разному. Это вызывало путаницу при решении вопросов.

Оба кодекса одновременно регулировали некоторые хозяйственные отношения между субъектами, но трактовали их по-разному. Это вызывало путаницу при решении вопросов. Содержал двойные нормы . Большинство норм в Хозяйственном кодексе ссылалась на другие нормы или содержали отсылку к законам, которые регулируют тот или иной вопрос.

. Большинство норм в Хозяйственном кодексе ссылалась на другие нормы или содержали отсылку к законам, которые регулируют тот или иной вопрос. Имел устаревший подход. в Хозяйственном кодексе закрепили советские подходы к управлению государственным имуществом. Они далеки от условий современного рынка.

Поэтому реформа кодекса должна упростить и унифицировать некоторые правовые нормы, убрать законодательные противоречия и приблизить Украину к стандартам Евросоюза. Ведь в ЕС хозяйственную деятельность обычно регулируют гражданские кодексы.

Обратите внимание! Закон согласовывает новые правила в сфере хозяйственных отношений и с Законом "О местном самоуправлении" и Гражданским кодексом. Впрочем, некоторые положения Хозяйственного кодекса на время переходного периода оставили действительными, чтобы не было правовых пробелов.

Какие еще кодексы претерпят изменения?