От чего зависит цена услуги по написанию завещания у нотариуса?

Во время работы специалист определяет, какой объем работы ему придется выполнить, насколько сложной она будет и другие важные факторы. То есть составление завещания стоит денег, но стандартной суммы на такую услугу нет. Об этом пишет адвокат Павел Колошкин на сайте Advokat Market.

Как рассказал эксперт, завещание может быть одностраничным документом и сложным, что существенно влияет на стоимость услуг нотариуса. Дороже также будет завещание, в котором указывается большее количество наследников и детализации передачи воли наследодателя.

Стоимость завещания редко ограничивается чисто оплатой нотариального удостоверения. На самом деле это совокупность нескольких платежей: консультации, подготовка текста (если она нужна), само удостоверение, внесение данных в реестры, изготовление выписок. То есть заверить уже готовый документ у нотариуса – это одна цена, а подготовить текст завещания вместе с ним – совсем другая,

– сообщил Колошкин.

На конечную сумму влияют оценки нотариусом типа имущества, количества наследников, сложности формулировок, выбора нотариуса, локации и даже репутация специалиста.

Специалист может просто заверить готовый документ, или сделать его "с нуля". Закон позволяет создать открытое, секретное, завещание с условием или завещание супругов. Кроме того, еще существует пропорциональное и частичное завещание, где права родственников на имущество распределяется равными или разными долями.

Самое простое завещание пишется по шаблону, тогда как секретное требует соблюдения специальной процедуры хранения и открытия

По количеству наследников. Человек в этом случае тоже имеет выбор – или составить разные завещания, или четко прописать один документ. Первый вариант не запрещен, но требует больше нотариальных действий.



Какая цена на оформление завещания в 2026 году?

Важно понимать, что нотариусы есть частные и государственные. Государственные берут меньше денег, ведь Законом "О нотариате" установлены ставки их услуг. Но частные могут предлагать разные цены.

Если говорить о государственных тарифах, то по состоянию на июнь они такие:

85 копеек – пошлина за удостоверение завещания;

34 гривны 20 копеек – выдача одного специального бланка;

68 гривен – формирование записи в Наследственном реестре об удостоверении завещания;

51 гривна – проверка наличия или отсутствия удостоверенного завещания с выдачей выписки или справки;

285 гривен – удостоверение завещания.

На составление текста также есть свои тарифы. Так простой текст завещания стоит 235 гривны, если нужны свидетели – цена возрастает до 538 гривен.

Оформление завещания супругов обойдется в 506 гривен, составление текста секретного завещания – так же.

Если к тексту прилагается завещательный отказ, то такой документ будет стоить 474 гривны, а текст с назначением исполнителя завещания – 605 гривен.

Отдельно нотариусы делают текст с установлением сервитута, что стоит 474 гривен. Печать документов у нотариуса стоит 189 гривен, а дубликат выйдет дороже – 285 гривен.

Если нужно, чтобы нотариус приехал к вам на определенное место, то его услуги будут стоить дополнительных 380 гривен за час.

Кроме того, со специалистом можно заключить предварительный договор на управление наследством, который стоит 1 170 гривен за штуку. Зато один проект заявления об отмене завещания обойдется в 253 гривен.

Важно, что у частного нотариуса в стоимость услуги также учтена государственная пошлина, стоимость специального бланка и регистрации. Однако может отличаться цена на некоторые правовые или технические задания.

То есть, самым дешевым вариантом для наследодателя будет оформление простого завещания у государственного нотариуса. По закону он должен взять только примерно 650 гривен. Но такие же действия у частного нотариуса могут стоить от 800 гривен, но чем сложнее завещание – тем больше становится сумма, которая возрастает до нескольких тысяч.

Что стоит знать о наследстве в 2026 году?

Размер налога зависит от степени родства наследника с наследодателем. Члены семьи первой и второй степени родства могут получить наследство по нулевой ставке налога. Для других наследников действует ставка 5%, а если наследство получает нерезидент, то он должен уплатить 18%.

Если в течение установленного законом срока никто не принял наследство или наследники отсутствуют, имущество может быть признано выморочным наследством. В таком случае орган местного самоуправления обращается в суд, а после соответствующего решения имущество переходит в собственность территориальной общины.

Граждане Украины могут составить завещание за границей через украинские консульские учреждения, которые имеют полномочия совершать нотариальные действия. Если такой возможности нет, завещание можно оформить у местного нотариуса в соответствии с законодательством страны пребывания, а затем легализовать его в Украине.