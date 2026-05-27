Как оформить наследство, если приехать из-за границы трудно или невозможно?

Существует порядок действий, чтобы украинцы понимали, как из-за границы можно оформить заявление о принятии наследства и получить все права на имущество. Об этом рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

Смотрите также Имущественные права супругов по новому Гражданскому кодексу: будут ли в нем положительные изменения

В первую очередь человек должен подать заявление о принятии наследства. На это дается 6 месяцев со дня смерти родственника, а после этого срока принять наследство можно только через суд.

Дина Дрыжакова Адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" На сегодняшний день, соответствии с действующим законодательством, заявление о принятии наследства может быть подано к любому нотариусу (частному или государственному) на территории Украины по месту открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя ... Если местом открытия наследства является населенный пункт на временно оккупированной территории или на территориях, где ведутся боевые действия, заявление о принятии наследства подается любому нотариусу независимо от места открытия наследства.

Наследник должен лично обратиться к нотариусу или отправить заявление почтовой связью. Тогда подлинность подписи на таком заявлении должна быть нотариально заверенной.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Важно! Заявление не может подать представитель, наследник должен обращаться к нотариусу лично.

Для тех, кто находится в другой стране, такую услугу предоставляют в консульствах Украины. Консул имеет право заверить подпись наследника, а заявление нужно будет отправить уже нотариусу в Украине, который ведет наследственное дело.

Кроме того, по словам эксперта, человек может подать заверенную доверенность на имя доверенного лица в Украине. Также необходимо будет сделать нотариально заверенный перевод заявления с иностранного языка на украинский язык.

Эта доверенность позволит вашему представителю от вашего имени подать заявление о принятии наследства и совершать все необходимые действия для оформления наследства. Доверенность также можно оформить в консульстве Украины или у местного нотариуса с последующей легализацией (апостилем, если страна является участницей Гаагской конвенции 1961 года, или консульской легализацией),

– сообщила Дина Дрыжакова.

Документы из некоторых стран, таких как Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Македония, Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Монголия, Польша, Республика Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Чехия, Эстония, апостилировать не нужно. Доверенность стоит только перевести на украинский язык присяжными переводчиками и нотариально заверить такой перевод.

К слову, если делать заявление и доверенность в консульстве Украины, то документ сразу будет составлен на украинском языке. Такое заявление точно подойдет для подачи украинскому нотариусу.

Если наследование происходит по завещанию, то к заявлению также подается его оригинал или дубликат.

Стоит помнить, что если человек умер на временно оккупированной территории, то его смерть зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния. Поэтому прежде чем принимать наследство, нужно в судебном порядке установить факт смерти такого лица.

На основании решения суда в ближайшем отделе ГРАГС нужно получить свидетельство о смерти. Только после этого можно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в том порядке, который описан выше,

– рассказала эксперт.

Кроме того, Дина Дрыжакова отметила, что доверенность оформляется в таком же порядке как и заявление о принятии наследства. Образец текста доверенности наследнику лучше запросить у своих представителей.

Кто может не обращаться с заявлением в консульство?

Даже за рубежом некоторые из граждан могут не обращаться с заявлением о принятии наследства. Это, в частности:

малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица;

лица, дееспособность которых ограничена;

те, кто постоянно проживал и место жительства которых было зарегистрировано по одному адресу вместе с наследодателем на время открытия наследства.

Для таких наследников право собственности открывается автоматически, если они от нее не отказались в срок, который отведен для принятия наследства.

В случае пропуска срока для принятия наследства наследнику необходимо будет обращаться в суд для определения дополнительного срока для принятия наследства, что затянет во времени оформления наследственных прав.

Адвокат отметила, что суды часто не определяют пребывание наследника за рубежом причиной пропуска срока для принятия наследства. Поэтому в таких вопросах как наследование главное все сделать вовремя, чтобы не терять имущество.

Когда наследник принял наследство, он имеет право получить свидетельство.

Именно нотариус в Украине является ключевым лицом в процессе оформления наследства. Он открывает наследственное дело, собирает все необходимые документы, проверяет право на наследование. И именно он выдает свидетельство о праве на наследство,

– отметила Дрыжакова.

Обратите внимание! Эксперт отметила, что если на имущество есть несколько наследников, то желательно, чтобы они обратились к одному нотариусу для ведения общего наследственного дела.

Какие документы нужны для оформления наследства?

Дина Дрыжакова напомнила, что документы одинаковы как для оформления за рубежом, так и в Украине. Среди них:

свидетельство о смерти наследодателя; документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.); паспорт и идентификационный код наследника; документы на наследственное имущество (правоустанавливающие документы на недвижимость, технический паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, сберегательная книжка и т.д.); при наличии – завещание.

Так же наследник, который находится за границей, может доверить другому собирать необходимые документы по доверенности.

Некоторые документы могут выдавать органы ДРАЦС. Если бумаги собраны, а сроки принятия наследства соблюдены, то нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. Этот документ подтверждает ваше право собственности на унаследованное имущество.

Если наследство включает недвижимость, после получения свидетельства о праве на наследство необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это действие также может выполнить ваше доверенное лицо,

– сказала адвокат.

Что еще стоит знать о наследстве?

Пользоваться имуществом человек может без оформления документов, но его право на имущество не будет официально утверждено. То есть "на словах" человек будет использовать имущество, но не будет иметь права полноценно распоряжаться участком и защищать свои права.

В 2026 году в Украине налог на наследство зависит от степени родства наследника. ближайшие родственники не платят ничего, другие граждане Украины должны уплатить 10% налога, а иностранцы – 23%.