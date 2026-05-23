Можно ли пользоваться землей без документов?

Право собственности не переходит автоматически даже к ближайшим родственникам. Поэтому наследники после смерти владельца не могут продолжать законно засевать землю, получать арендную плату без всякого переоформления, отмечает Земельный фонд Украины.

Юристы отмечают, что без оформления документов человек фактически пользуется землей "на словах", но юридически не может полноценно распоряжаться участком и защищать свои права.

Чтобы официально получить землю в наследство, нужно пройти несколько обязательных этапов:

подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев после смерти наследодателя;

оформить свидетельство о праве на наследство;

зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав.

Только после этого человек становится полноценным владельцем земельного участка. Без документов наследник не может законно выполнить действий с ней, например, продать землю, подарить ее, передать по наследству или заключить полноценный договор аренды.

Если возникнут земельные споры, то наследник без документов не сможет доказать свое право в суде.

Также рискуют арендаторы, которые платит деньги родственникам умершего владельца без оформленных ими прав. Ведь в будущем такой договор могут признать недействительным.

Заметьте! Ко всему государство может наложить штраф за использование земли "на словах" или признать пользование участка незаконным.

Какие проблемы могут возникать с жильем?

С недвижимостью ситуация еще сложнее. Ведь многие люди годами живут в квартире умерших родителей или родственников, откладывая переоформление. Особенно часто это случается во время войны или из-за финансовых трудностей.

Но без оформления наследства человек юридически не является собственником жилья. Это означает, что он не сможет:

продать квартиру или дом;

оформить дарение;

официально сдать жилье в аренду;

оформить субсидию или коммунальные договоры;

использовать недвижимость в качестве залога.

Неоформленное жилье к тому же значительно уязвимее к мошенническим схемам, споров между родственниками или незаконного отчуждения. Если возникнет конфликт, без документов доказать свои права будет значительно сложнее.

Кроме того, вместе с недвижимостью наследник получает и обязательства, отмечают в Правовой помощи. Это могут быть долги за коммунальные услуги, кредиты, налоги или штрафы. И чем дольше человек откладывает оформление жилья на себя, тем больше может стать сумма задолженности.

Важно! Как пояснила адвокат ЮК "Фемида Прайм" Наталья Рыженко в комментарии УНИАН, в наследство переходит задолженность по банковским кредитам и картам, коммунальным услугам, налогам, алиментам, штрафам и тому подобное. Но только в том случае, если человек официально принял наследство.

Что будет, если не переоформить наследство?

Главный риск заключается в потере права на наследство. Если человек не подаст заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев, его могут признать таким, отказавшимся от имущества.

В таком случае придется обращаться в суд и доказывать уважительные причины пропуска сроков. Это влечет за собой дополнительные расходы, длительные процессы и не гарантирует результат.

Также есть еще один опасный сценарий, когда наследство могут признать выморочным. Если наследники не заявили свои права или вообще отсутствуют, имущество через суд может перейти в собственность территориальной общины.

Что важно знать о наследстве?

Чтобы официально принять наследство, человек должен подать соответствующее заявление нотариусу. Украинское законодательство позволяет сделать это несколькими способами. В частности, наследник может лично обратиться к нотариусу, отправить документы по почте или подать электронное заявление с квалифицированной электронной подписью.

Важно, что подать заявление о принятии наследства гражданин может уже с 14 лет самостоятельно. В то же время закон позволяет изменить решение: в течение шести месяцев заявление можно отозвать, если человек передумал вступать в наследство.