Женщина пыталась обжаловать приказ об увольнении

Верховный Суд признал, что женщина написала заявление об увольнении против своей воли и имеет право на восстановление. Специалисты доказали, что давление осуществлялось только на одну работницу, поэтому ее иск обоснован. Это дело Верховный Суд описал в обзоре практики за апрель.

Смотрите также Кадровый голод накрыл Украину: 75% бизнесов в панике, власть переписывает Трудовой кодекс

Так Кассационный Суд определил, что женщина жалуется на Главное управление Нацполиции в Винницкой области из-за того, что против нее совершали противоправные действия. В результате она уволилась по собственному желанию, но ее фактически принудили к этому.

У материалах дела № 143/254/24 говорится о том, что она через суд требовала восстановления на работе и выплаты денег за время вынужденного прогула. Как выяснилось, работница полиции тогда занимала должность делопроизводителя. Из-за длительного психологического давления со стороны начальника она уволилась по собственному желанию. То есть именно его действия заставили ее принять решение и спасти себя от невыносимых условий труда.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сначала начальник перевел ее в другой город без согласия. Поэтому женщина была вынуждена ездить рейсовым автобусом из Погребища в город Липовец. Для этого она просыпалась каждый день в пять утра.

Затем была изменена должностная инструкция, но только для нее лично, что не допускается трудовым правом. Согласно документу, она была в прямом подчинении начальнику отдела, но это не касалось других делопроизводителей.

Какие решения вынесли суды?

В судах первой инстанции и апелляции иск работницы поддержали, заявив, что начальник создал невыносимые условия и психологическое давление на женщину. Именно это привело к увольнению работника.

В Верховном Суде к решению добавили тот факт, что любые действия по переводу на другую должность или в другую местность и изменение должностной инструкции должно происходить исключительно с согласия самого работника, кроме установленных законом исключений.

То, было ли увольнение законным, должен объяснять сам работодатель. Суд в то время проверяет, произошло ли увольнение по собственному желанию, или же было обусловлено возможным принуждением.

В этом деле установлено, что истец не был должным образом уведомлен об изменении существенных условий труда, а именно об изменении фактического постоянного места работы. Создание условий, при которых работник вынужден ежедневно просыпаться в 5:00 утра и добираться до работы междугородним транспортом при отсутствии других способов своевременного прибытия, негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние и является формой давления,

– постановил Верховный Суд.

Кроме того, факт осуществления давления подтвердился еще и тем, что руководитель внес изменения в должностную инструкцию только в отношении истицы. Такие решения – необоснованные и принудительные. Женщина доказала факт оказания давления на нее, из-за которого она была вынуждена уволиться. Поэтому приказ о ее увольнении можно считать противоправным и отменить.

Что следует знать человеку о своих правах?

Человек может обжаловать решение об увольнении, если оно произошло без основания, или руководитель нарушил трудовое право. Нарушением также признается незаконным, когда оно якобы произошло по собственному желанию работника, но соответствующего заявления от него не было.

В украинском законодательстве нет нормы, из-за которой работника могут уволить из-за отсутствия на рабочем месте во время тревоги. Это не считается прогулом в условиях военного времени.