В каких случаях наследство переходит в собственность государства?

О том, какое наследство называют выморочным, говорится в Гражданском кодексе.

В ситуациях, когда наследодатель не оставил завещание и не имеет родственников или они отказываются от наследства, имущество умершего человека остается ничьим. Законодательно такое наследство могут признать выморочным.

Для этого в суд обращаются:

органы местной власти;

кредиторы умершего;

владельцы или пользователи соседних земельных участков (в отношении сельскохозяйственной земли).

Важно! Если наследников нет или они отказываются от наследства, местные власти обязаны подать заявление в суд с указанием соответствующих условий.

Обычно заявление подают по месту расположения недвижимого имущества или по большинству движимого имущества. А пока суд принимает решение, все объекты наследодателя должны быть под охраной.

Подать заявление в суд можно через 1 год после смерти человека. Если имущество признают выморочным, но оно находится в разных общинах, то соответственно его получат по месту расположения в разных регионах или городах. Кстати, тогда каждая из общин будет отвечать за обязательства наследодателя пропорционально стоимости приобретенного имущества. То есть вместе с недвижимостью власть берет ответственность за определенные обязанности и в частности должна разобраться с кредиторами наследодателя.

Можно ли вернуть реальному наследнику имущество, признанное выморочным?

Бывают ситуации, когда при отсутствии завещания, законные наследники не подают вовремя документы на переоформление наследства.

Обратите внимание! Чтобы вступить в наследство человек имеет 6 месяцев. За это время нужно подать соответствующее заявление и таким образом засвидетельствовать, что человек претендует на наследство умершего.

Если наследники "не появляются" в отведенное время, тогда через год после смерти человека, суд признает имущество выморочным.

Но это не значит, что наследников нет. Они могут пропустить сроки подачи документов и появиться в другое время, тогда будут иметь право вернуть свое наследство. Даже если суд признал недвижимость выморочной, наследник может требовать возврата имущества.

Если недвижимость сохранили – наследник так и получит ее. Если же имущество продали, то человек имеет право на финансовую компенсацию.

Как оформить наследство без завещания?

В комментарии для УНИАН натариус Наталья Манойло рассказала, что иногда даже имеющееся завещание признают недействительным и наследство делят без документа, удостоверяющего последнюю волю наследодателя.

Завещание не является действительным, если нарушены правила составления документа или удостоверения. И в ситуациях, когда человек пишет так называемое завещание от руки дома – документ не будет иметь юридической силы и не будет считаться действительным.

Обязательно, чтобы последнюю волю наследодателя удостоверял или заверял нотариус. Или это могут сделать органы местного самоуправления и другие лица с главными должностями в соответствии с местом пребывания человека. Например, в армии завещание может заверить командир. Если же речь идет о больнице, то засвидетельствовать документ имеет полномочия главный врач или его заместитель.

Если при жизни лицо не изъявило желания изложить свою волю путем составления завещания, наследство будет распределяться между наследниками по закону с соблюдением принципа равенства долей,

– объяснила эксперт.

Так, наследниками могут быть все лица, принадлежащие к одной из пяти очередей наследования. Однако между кем именно будет делиться наследство в случае отсутствия завещания будет зависеть от количества заявлений, которые подадут на претенденство наследства.

