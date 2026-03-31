Почему завещание могут признать недействительным?

О том, как наличие юридического документа влияет на раздел наследства, пишут на ресурсе АБ "Науменко и партнеры".

Хотя в Украине завещание считается официальным документом для определения порядка оформления наследства, оно не имеет абсолютной силы. Дело в том, что при определенных обстоятельствах суд может отменить действие документа. Речь идет о ситуации, когда составление документа состоялось с нарушениями.

Чаще всего обращаются наследники по закону. То есть те люди, которые имели бы право на имущество без завещания. Они подают иск в суд, чтобы обжаловать последнюю волю наследодателя, если считают, что интересы наследников были нарушены или не учтены.

Заметьте! Чтобы завещание признали недействительным, нужны веские причины. Несогласие наследников с содержанием документа не является ключевым основанием для его аннулирования.

Юристы добавляют, что "нужны четкие юридические аргументы, например, нарушение процедуры или отсутствие свободного волеизъявления". В то же время надо учесть, что для каждой ситуации решение суда будет индивидуальным, ведь у всех разные обстоятельства.

По каким причинам чаще всего оспаривают завещание?

Юристы добавляют, что среди самых распространенных причин обращений по обжалованию документа, выделяют следующие:

Давление и введение в заблуждение – другими словами здесь о том, что наследодателя могли заставить подписать завещание или повлияли на последнюю волю человека. Речь идет в частности об обмане и психологическом давлении. Неправильно оформленное завещание – если правила составления документа нарушили действительность завещания фактически теряет свою силу. Так, завещание нужно составить письменно, лично подписать его и надлежащим образом удостоверить или заверить. Недееспособность наследодателя – еще одна причина для оспаривания завещания. Если документ подписан завещателем, однако тот на момент создания не осознавал своих действий или просто не имел возможности самостоятельно подписать документ. Лишение наследства обязательных наследников – поскольку закон защищает права всех категорий родственников, наследники вправе рассчитывать на гарантированную долю. Если же кого-то из них лишили доли из наследства – они могут обжаловать это в суде.

В то же время специалисты отмечают, что сверхважно четко формулировать документ. Наследодатель должен избегать двусмысленностей.

Если же завещание теряет свою силу или суд аннулирует документ – разделение наследства происходит по алгоритму очередности наследников.

Что такое секретное завещание?

Национальная ассоциация адвокатов Украины рассказывает об отдельном виде завещания – секретное. Содержание такого документа остается неизвестным даже для нотариуса. Так, наследодатель подает завещание в заклеенном конверте, а юрист имеет право только засвидетельствовать подпись и принять конверт на хранение.

Особенностями такого вида завещания:

тайное содержание до момента его объявления после смерти завещателя;

наследникам отдельно сообщают о дате и времени объявления завещания, но во время процедуры должны присутствовать свидетели;

объявленные результаты фиксируют в специальном протоколе, который содержит полный текст завещания и другие обстоятельства.

В частности в секретном завещании есть возможность добавить условие или назначение. Например, наследодатель завещает отдать квартиры под музеи. Если же наследник не согласен на такой вариант – есть альтернатива, которую предусмотрела умершая.

