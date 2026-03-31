Почему завещание могут признать недействительным?
О том, как наличие юридического документа влияет на раздел наследства, пишут на ресурсе АБ "Науменко и партнеры".
Хотя в Украине завещание считается официальным документом для определения порядка оформления наследства, оно не имеет абсолютной силы. Дело в том, что при определенных обстоятельствах суд может отменить действие документа. Речь идет о ситуации, когда составление документа состоялось с нарушениями.
Чаще всего обращаются наследники по закону. То есть те люди, которые имели бы право на имущество без завещания. Они подают иск в суд, чтобы обжаловать последнюю волю наследодателя, если считают, что интересы наследников были нарушены или не учтены.
Заметьте! Чтобы завещание признали недействительным, нужны веские причины. Несогласие наследников с содержанием документа не является ключевым основанием для его аннулирования.
Юристы добавляют, что "нужны четкие юридические аргументы, например, нарушение процедуры или отсутствие свободного волеизъявления". В то же время надо учесть, что для каждой ситуации решение суда будет индивидуальным, ведь у всех разные обстоятельства.
По каким причинам чаще всего оспаривают завещание?
Юристы добавляют, что среди самых распространенных причин обращений по обжалованию документа, выделяют следующие:
- Давление и введение в заблуждение – другими словами здесь о том, что наследодателя могли заставить подписать завещание или повлияли на последнюю волю человека. Речь идет в частности об обмане и психологическом давлении.
- Неправильно оформленное завещание – если правила составления документа нарушили действительность завещания фактически теряет свою силу. Так, завещание нужно составить письменно, лично подписать его и надлежащим образом удостоверить или заверить.
- Недееспособность наследодателя – еще одна причина для оспаривания завещания. Если документ подписан завещателем, однако тот на момент создания не осознавал своих действий или просто не имел возможности самостоятельно подписать документ.
- Лишение наследства обязательных наследников – поскольку закон защищает права всех категорий родственников, наследники вправе рассчитывать на гарантированную долю. Если же кого-то из них лишили доли из наследства – они могут обжаловать это в суде.
В то же время специалисты отмечают, что сверхважно четко формулировать документ. Наследодатель должен избегать двусмысленностей.
Если же завещание теряет свою силу или суд аннулирует документ – разделение наследства происходит по алгоритму очередности наследников.
Что такое секретное завещание?
Национальная ассоциация адвокатов Украины рассказывает об отдельном виде завещания – секретное. Содержание такого документа остается неизвестным даже для нотариуса. Так, наследодатель подает завещание в заклеенном конверте, а юрист имеет право только засвидетельствовать подпись и принять конверт на хранение.
Особенностями такого вида завещания:
- тайное содержание до момента его объявления после смерти завещателя;
- наследникам отдельно сообщают о дате и времени объявления завещания, но во время процедуры должны присутствовать свидетели;
- объявленные результаты фиксируют в специальном протоколе, который содержит полный текст завещания и другие обстоятельства.
В частности в секретном завещании есть возможность добавить условие или назначение. Например, наследодатель завещает отдать квартиры под музеи. Если же наследник не согласен на такой вариант – есть альтернатива, которую предусмотрела умершая.
Что еще нужно знать о наследстве в 2026 году?
После смерти человека унаследовать можно не только его имущество или сбережения, материальные вещи. Иногда в наследство приходят долги и непогашенные кредиты. В то же время законодательство регулирует подобные ситуации. Наследники могут отдавать долг только в пределах стоимости имущества, которое получили.
А чтобы не потерять право на наследство нужно знать об особенностях процедуры. В частности отдельные правила касаются умерших за рубежом или военнослужащих или лиц, которые находились вне места жительства.