Кто выплачивает кредиты после смерти человека?
Все это в Украине урегулировано нормами законодательства и связано с процедурой наследования. Детали объясняет 24 Канал.
В состав наследства входят все принадлежащие человеку права и обязанности, которые не прекратились вследствие его смерти. Поэтому к наследникам перейдет не только имущество, но и определенные обязательства, в частности перед кредиторами.
Детали регулирует статья 1218 Гражданского кодекса Украины. Стоит заметить, что наследники должны погашать долг только в пределах стоимости имущества, которое получили в наследство.
Более того, если наследников несколько, каждый из них отвечает за долг пропорционально своей доле в наследстве.
Если наследников нет, наследство могут признать выморочным и передать территориальной общине. Тогда кредитор имеет право требовать погашения долга за счет этого имущества.
Важно! Срок на принятие наследства в Украине – 6 месяцев.
Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор по управлению рисками "Глобус Банка" Елена Ермолова отмечала, что с кредитами очень важно "вовремя остановиться", ведь проценты начисляются без пауз. Если же несколько месяцев нет возможности обслуживать долги, даже заем по государственной программе со временем превращается в значительную сумму.
Что делать, если достались долги по наследству?
Следующий алгоритм действий предлагает Министерство юстиции.
- Составьте перечень наследственного имущества.
- Примерно оцените его стоимость.
- Сравните ее с размером долгов – если те значительно больше, возможно целесообразным будет отказаться от наследства (статья 1269 ГК предоставляет такое право).