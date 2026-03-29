Хто виплачує кредити після смерті людини?
Усе це в Україні врегульовано нормами законодавства та пов'язано з процедурою спадкування. Деталі пояснює 24 Канал.
Дивіться також Кредитна історія стане набагато кращою: як саме можна повернути довіру банків
До складу спадщини входять усі належні людині права та обов'язки, які не припинилися внаслідок її смерті. Тож до спадкоємців перейде не лише майно, а й певні зобов'язання, зокрема перед кредиторами.
Деталі регулює стаття 1218 Цивільного кодексу України. Варто зауважити, що спадкоємці мають погашати борг лише в межах вартості майна, яке отримали у спадщину.
Ба більше, якщо спадкоємців кілька, кожен із них відповідає за борг пропорційно своїй частці у спадщині.
Якщо спадкоємців немає, спадщину можуть визнати відумерлою й передати територіальній громаді. Тоді кредитор має право вимагати погашення боргу коштом цього майна.
Важливо! Термін на прийняття спадщини в Україні – 6 місяців.
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками "Глобус Банку" Олена Єрмолова наголошувала, що з кредитами дуже важливо "вчасно зупинитися", адже відсотки нараховуються без пауз. Якщо ж кілька місяців немає змоги обслуговувати борги, навіть позика за державною програмою з часом перетворюється на значну суму.
Що робити, якщо дістались борги у спадок?
Наступний алгоритм дій пропонує Міністерство юстиції.
- Складіть перелік спадкового майна.
- Приблизно оцініть його вартість.
- Порівняйте її з розміром боргів – якщо ті є значно більшими, можливо доцільнішим буде відмовитися від спадщини (стаття 1269 ЦК надає таке право).