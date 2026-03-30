Что говорит Федиенко о балаклавах на лицах работников ТЦК?

Нардеп отметил, что уже неоднократно видел служащих ТЦК, которые проводят мероприятия по оповещению в балаклавах. В таком случае возникает вопрос, имеют ли они имеют право скрывать лицо, написал Александр Федиенко на своей странице в фейсбуке.

Народный депутат обратил внимание, что вместе с представителями полиции мероприятия по оповещению граждан проводят мужчины в военной форме и нередко – в балаклавах. Речь идет о служащих ТЦК. Он спросил, имеют ли они право скрывать лица. Ведь общение с людьми, которые это делают, совсем не мотивирует гражданского человека продолжать диалог.

Один из руководителей ТЦК в Киеве отметил, что балаклава является атрибутом военной формы по нормам приказа №606 Министерства обороны Украины.

Что правда есть одно но! Судя по письму командира ТЦК, военный работник ТЦК обязан, во время общения с гражданином Украины, снять балаклаву и продемонстрировать удостоверение,

– пишет Федиенко.

На самом деле в приказе Минобороны речь идет о том, что сам военный или его командир может решать, носить балаклаву или нет. То есть это не обязательный атрибут формы.

Александр Федиенко обратился к командиру ТЦК с требованием предоставить копию приказа о внешнем виде военнослужащего, который проводит мероприятия по оповещению, и может ли он надевать балаклаву.

Что говорит адвокат?

Ношение балаклавы или иного элемента одежды, является нарушением устава. Адвокат Вадим Гречкивский в комментарии 24 Канала рассказал, что пункт 54 постановления Кабинета Министров №560 говорит, что лица, которые осуществляют оповещение, обязаны представиться, показать свое удостоверение, назвать свою должность и место службы. Устав ВСУ, которому подчиняются территориальные центры комплектования, тоже не предусматривает балаклаву как элемент формы.

Вадим Гречкивский Адвокат То, что они носят маски или балаклавы – это их личное желание. Проверяя документы на улице, они обязаны снять эти балаклавы, представиться, рассказать, кто они, и только тогда осуществлять меры оповещения. Это так правильно по закону.

Балаклава на лице служащего ТЦК, в частности не дает возможности идентифицировать его. Таким образом становится невозможно сверить фото в удостоверении. Но люди имеют право требовать, смотреть фото и удостоверяться, действительно ли уполномоченное лицо осуществляет оповещение, а не кто-то другой вместо него. К тому же, это все должно происходить еще и во время видеофиксации.

Какие действия ТЦК считаются незаконными?