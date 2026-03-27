На сколько времени при необходимости ТЦК можно задерживать людей?

Адвокаты рассматривали случай, когда мужчину задержали на блок-посту из-за того, что он находился в розыске. По словам задержанного работники ТЦК записали его временное место жительства в Корсунь-Шевченковском. Именно там мужчину поставили на учет. Ситуацию описали на портале Юристи.UA.

Все требования ТЦК мужчина выполнил и даже прошел ВВК. Выяснилось, что он пригоден для службы в тылу. Но даже после этого, его отказались отпускать.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что на учет мужчину поставили законно. Даже тот факт, что он может нести службу только в тылу, то ему, вероятно, готовят мобилизационное распоряжение. В это время ТЦК действительно могут попытаться удерживать военнообязанного на территории.

Однако задержание более чем на три часа является незаконным ограничением свободы. Мужчина или его родные могут подать жалобу, если ТЦК не отпускают его физически.

Обращаться можно в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальную полицию. Жаловаться, иногда даже с заявлением в суд, юрист советует на нарушение статьи 146 и 146-1 Уголовного кодекса Украины. В них говорится о незаконном лишении свободы человека и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Его (задержанного, – 24 Канал) должны доставить к следственному судье и выяснить обстоятельства на основании чего он незаконно удерживается работниками ТЦК. Следственный судья обязан освободить мужчину,

– отметил Владислав Дерий.

