На скільки часу за потреби ТЦК можна затримувати людей?

Адвокати розглядали випадок, коли чоловіка затримали на блок-посту через те, що він перебував у розшуку. За словами затриманого працівники ТЦК записали його тимчасове місце проживання в Корсунь-Шевченківському. Саме там чоловіка поставили на облік. Ситуацію описали на порталі Юристи.UA.

Усі вимоги ТЦК чоловік виконав і навіть пройшов ВЛК. З'ясувалося, що він придатний для служби в тилу. Але навіть після цього, його відмовилися відпускати.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що на облік чоловіка поставили законно. Навіть той факт, що він може нести службу лише в тилу, то йому, ймовірно, готують мобілізаційне розпорядження. У цей час ТЦК дійсно можуть спробувати утримувати військовозобов'язаного на території.

Проте затримання на понад три години є незаконним обмеженням волі. Чоловік або його рідні можуть подати скаргу, якщо ТЦК не відпускають його фізично.

Звертатися можна в Генеральну прокуратуру, Державне бюро розслідувань, Національну поліцію. Скаржитися, іноді навіть із заявою до суду, юрист радить на порушення статті 146 і 146-1 Кримінального кодексу України. У них йдеться про незаконне позбавлення волі людини та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Його (затриманого, – 24 Канал) повинні доставити до слідчого судді і з'ясувати обставини на підставі чого він незаконно утримується працівниками ТЦК. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити чоловіка,

– зазначив Владислав Дерій.

