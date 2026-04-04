Где и когда открывается наследство?
Закон четко определяет время, место и сроки открытия наследства, которых необходимо придерживаться. В противном случае человек может потерять право на имущество, рассказывает Министерство юстиции Украины.
Существует два фактора, которые определяют, к какому нотариусу обращаться и где открывать наследственное дело, – время и место открытия наследства.
- Время открытия наследства
Это день смерти человека или дата, с которой его официально признали умершим. От него отсчитывается срок оформления наследства.
- Место открытия наследства
Это последнее место жительства умершего человека. Если оно неизвестно, ориентируются на местонахождение недвижимости или основной части имущества.
Закон предусматривает два способа принятия наследства:
- Автоматический. Считаются, что человек принял наследство, если не заявили об отказе от него. Это касается наследника, который проживал с умершим на момент смерти, малолетних несовершеннолетних или недееспособных лиц
- Через заявление. Все остальные наследники должны подать заявление нотариусу.
Главный нюанс заключается в том, что подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Если же без уважительных причин наследник не подаст заявление о принятии наследства вовремя, он рискует потерять такое право
– отметили в Минюсте.
Из-за каких ошибок теряют наследство?
Существует пять основных причин по которым наследники могут потерять наследственное имущество отмечает Судебная власть Украины.
- Несоблюдение сроков
Это самая типичная ошибка. Многие считают, что нужно подождать 6 месяцев, но на самом деле именно в этот период надо заявить свои права.
Если пропустить этот срок, нотариус откажет в открытии дела. Восстановить право на наследство можно только через суд и только по уважительным причинам.
- Отсутствие документов на имущество
Подача заявления – это только начало. Если нет правоустанавливающих документов, оформить наследство будет сложно или невозможно.
Например:
- неприватизированное жилье не входит в наследство;
- ошибки в ФИО или адресах могут привести к судебным спорам.
В таких случаях приходится отдельно устанавливать юридические факты через суд.
- Неправильное понимание очередности
Очереди наследования четко определены статьями 1261 – 1265 Гражданского кодекса Украины.
Наследники первой очереди – это дети, муж или жена, родители.
Следующие очереди получают право на наследство только при отсутствии предыдущих.
Распространенная ошибка считать, что гражданский партнер имеет те же права, что и официальный муж или жена. На самом деле это не так.
- Наследство вместе с долгами
Вместе с имуществом наследник получает и долги умершего.
Однако при этом ответственность ограничивается стоимостью полученного имущества. Но если долги значительные, то наследство может оказаться финансово невыгодным.
- Игнорирование налогов и завещания
Даже при наличии завещания между родственниками могут возникать споры, а документ могут оспорить в суде.
Кроме того, наследники должны учитывать налоговые обязательства. Размер налога на наследство зависит от степени родства:
0% – для близких родственников;
от 5% до 18% - в зависимости от степени родства.
Зачем нужно завещание?
Завещание предоставляет человеку возможность самостоятельно решить, кому именно и на каких условиях перейдет его имущество после смерти. Он может определить одного или нескольких наследников, и при этом родственные или семейные связи не являются обязательными.
В то же время закон позволяет завещателю без объяснения причин отстранить от наследования любого из тех, кто имел бы право на наследство по закону. Однако существует категория лиц, которые в любом случае имеют гарантированное право на часть наследства.
Речь идет о малолетних и несовершеннолетних детях, совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособного мужа или жену, а также родителей наследодателя. Они получают обязательную долю независимо от содержания завещания.
Кроме того, законодательство Украины предусматривает возможность отказа от наследства. Наследник может сделать это в течение шести месяцев с момента открытия наследства, подав соответствующее заявление нотариусу лично.