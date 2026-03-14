Сколько налогов нужно заплатить за продажу наследства?
О том, почему облагаются налогами продажа имущества. в частности наследственного, говорится на ресурсе Юристи.UA.
Хотя в Украине нет отдельного закона, который обязывает платить сбор с наследства. Однако есть правило, что унаследованное имущество облагается налогом на доходы физических лиц.
Обратите внимание! В зависимости от степени родства и резидентского статуса наследодателя и наследника процент налога может быть разным. Речь идет о нулевой ставке или 5%, 18%.
Не нужно платить налог, или же нулевая ставка, для родственников первой и второй степени родства. То есть налог 0% для:
- родителей, мужа или жены, детей (в частности усыновленных или рожденных после смерти наследодателя);
- внуков, бабушки или дедушки, родных братьев и сестер.
Если же наследство получает нерезидент или получают от нерезидента – тогда применяют 5% налога и 18%.
При продаже унаследованного имущества или недвижимости налог будет зависеть от количества продаж за год. Первая продажа в течение года облагается налогом под 0%. Второй – состоит из 5% военного сбора и 5% НДФЛ.
В то же время по Налоговым кодексом известно, если человек владел собственностью более 3 лет, то доход от продажи этого имущества не облагается налогом. Например, речь идет о таких объектах:
- комната;
- садовые/дачные дома;
- жилые дома;
- квартиры и их части;
- земельных участках, на которых расположены объекты;
- участки в пределах норм бесплатной передачи;
- сельскохозяйственные земли, полученные во время приватизации или по наследству.
Однако это правило не действительно для наследства. Если один из объектов получили в наследство и продаете его вторым за год – придется заплатить налог по схеме 5+5%.
Кто может получить повышенный налог?
В адвокатском агентстве "Пани в законе" объясняют, что сейчас нотариусы чаще устанавливают общий налог в размере 23% (5% военного сбора + 18% как для нерезидентов).
Дело в том, что сейчас многие украинцы оформляют наследство через доверенность, ведь сами находятся за кодоном. А наличие любого документа с апостилем или переводом – главное основание.
В частности для тех, кто имел гражданство Украины, но изменил его – это тоже повлияет на размер налога. Придется заплатить как для нерезидентов, ведь сейчас человек живет не в Украине и платит основные налоги не здесь.
Есть вариант, если граждане находятся за рубежом в статусе временной защиты – можно подать только украинские документы. В таком случае наследство облагают налогом как для резидентов. Однако, если впоследствии налоговая обнаружит, что гражданин, который оформлял наследство, фактически уже проживал за рубежом – налоги доначислят и заплатить в целом надо будет 23%, как для нерезидентов.
Что еще нужно знать о наследстве в 2026 году?
На то, чтобы оформить наследство государство предоставляет 6 месяцев. Однако если наследники по уважительным причинам пропустили этот срок, суд может предоставить дополнительные 3 месяца на подачу документов.
Один из распространенных вопросов – нужно ли наследникам оплачивать долги умершего родственника оплачивать долги умершего родственника. Если сумма долга превышает стоимость самого наследства, лучше отказаться от него, ведь это будет стоить в разы дороже.