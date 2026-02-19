Должны ли наследники выплачивать долги умершего родственника: объясняем некоторые детали

Наследуют ли родственники долги умершего?

О том, обязаны ли наследники выплатить все долги умершего родственника, пишет Министерство юстиции. Человек не может принять одну часть наследства, а другую – нет. Поэтому долги так же входят в список того, что передается по наследству. Речь идет о непогашенных кредитах или долгах за коммунальные платежи.

Смотрите также Личное имущество ФЛП под ударом: могут ли забрать жилье за долги

Кредитор наследодателя должен узнать об открытии наследства. Если родственникам известно о долгах наследодателя или в случае, если они наследуют имущество, право на которое имеют третьи лица – они обязаны сообщить кредитору, что теперь они будут выплачивать долги.

В дальнейшем кредитор может выдвинуть свои требования к человеку, который принял долги в наследство. На это у него есть не более 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества. Если кредитор не знал о принятии наследства, то требования он озвучивает в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал о получении наследником свидетельства о праве на наследство. Если за этот срок требований нет, то кредитор лишается права не лишается права требования, согласно статье Гражданского кодекса Украины

Обязан ли наследник погасить всю сумму долга?

Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Сумма определяется размером доли в наследстве. Требования кредитора наследники обязаны удовлетворить путем единовременного платежа, если между сторонами не было других договоренностей.

В случае отказа от единовременного платежа суд по иску кредитора может разрешить забрать или принудительно продать имущество, полученное в наследство, чтобы погасить долг умершего.

Смотрите также Защищенное законом: какое имущество должника не подлежит аресту

Как действовать наследнику, если он получил от умершего родственника долги?

Специалист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Анастасия Семенюк объяснила, что человек может решать, принимать ли наследство с долговыми обязательствами. Это право регулирует статья 1268 Гражданского Кодекса.

Если человек готов выплатить долги умершего родственника, то он должен:

получить свидетельство о смерти наследодателя;

сообщить кредитору о смерти должника и предъявить копию свидетельства о смерти;

написать в нотариальной конторе заявление о принятии наследства;

через 6 месяцев после смерти заемщика вступить в права наследства;

регулировать отношения с кредитором. Возможно выплатить долг единым платежом или попробовать оформить график выплат.

По итогам года, в котором принято наследство, стоит оформить налоговую декларацию и заплатить налог с наследства.

Отказаться от выплаты долга умершего наследник может, в частности если долговые обязательства превышают стоимость наследства. Для официального отказа нужно:

написать в нотариальной конторе по месту открытия наследства заявление об отказе;

в случае претензий кредитора, сообщить о своем отказе и посоветовать обратиться за подтверждением этого факта в нотариальную контору.

Что еще стоит знать о долгах по наследству?

Согласно закону, не все долги и права могут перейти по наследству. Те невыплаченные обязательства, которые тесно связаны с личностью умершего не подлежат наследованию.

Речь идет о личных неимущественных правах; алименты, пенсионные и социальные выплаты; право на возмещение вреда здоровью. А также не наследуются те обязанности, которые по своей природе не могут быть выполнены другими лицами.