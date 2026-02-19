back button
Право 24 Юридический гайд Должны ли наследники выплачивать долги умершего родственника: объясняем некоторые детали
5 мин

Должны ли наследники выплачивать долги умершего родственника: объясняем некоторые детали

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Наследники обязаны выплачивать долги умершего в пределах стоимости унаследованного имущества.
  • Наследник может отказаться от наследства, если долги превышают стоимость наследства, путем подачи заявления в нотариальную контору.
Обязаны ли наследники выплачивать долги наследодателя
Обязаны ли наследники выплачивать долги наследодателя / Коллаж 24 Канала

Если умерший человек имел долги, то из-за его смерти они не отменяются. Выплатить все задолженность должны наследники. Они забирают не только дома и другое имущество родственника, но и различные долги.

О том, обязаны ли наследники выплатить все долги умершего родственника, пишет Министерство юстиции. Человек не может принять одну часть наследства, а другую – нет. Поэтому долги так же входят в список того, что передается по наследству. Речь идет о непогашенных кредитах или долгах за коммунальные платежи.

Кредитор наследодателя должен узнать об открытии наследства. Если родственникам известно о долгах наследодателя или в случае, если они наследуют имущество, право на которое имеют третьи лица – они обязаны сообщить кредитору, что теперь они будут выплачивать долги.

В дальнейшем кредитор может выдвинуть свои требования к человеку, который принял долги в наследство. На это у него есть не более 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества. Если кредитор не знал о принятии наследства, то требования он озвучивает в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал о получении наследником свидетельства о праве на наследство. Если за этот срок требований нет, то кредитор лишается права не лишается права требования, согласно статье Гражданского кодекса Украины

Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Сумма определяется размером доли в наследстве. Требования кредитора наследники обязаны удовлетворить путем единовременного платежа, если между сторонами не было других договоренностей.

В случае отказа от единовременного платежа суд по иску кредитора может разрешить забрать или принудительно продать имущество, полученное в наследство, чтобы погасить долг умершего.

Специалист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Анастасия Семенюк объяснила, что человек может решать, принимать ли наследство с долговыми обязательствами. Это право регулирует статья 1268 Гражданского Кодекса.

Если человек готов выплатить долги умершего родственника, то он должен:

  • получить свидетельство о смерти наследодателя;
  • сообщить кредитору о смерти должника и предъявить копию свидетельства о смерти;
  • написать в нотариальной конторе заявление о принятии наследства;
  • через 6 месяцев после смерти заемщика вступить в права наследства;
  • регулировать отношения с кредитором. Возможно выплатить долг единым платежом или попробовать оформить график выплат.

По итогам года, в котором принято наследство, стоит оформить налоговую декларацию и заплатить налог с наследства.

Отказаться от выплаты долга умершего наследник может, в частности если долговые обязательства превышают стоимость наследства. Для официального отказа нужно:

  • написать в нотариальной конторе по месту открытия наследства заявление об отказе;
  • в случае претензий кредитора, сообщить о своем отказе и посоветовать обратиться за подтверждением этого факта в нотариальную контору.

  • Согласно закону, не все долги и права могут перейти по наследству. Те невыплаченные обязательства, которые тесно связаны с личностью умершего не подлежат наследованию.

  • Речь идет о личных неимущественных правах; алименты, пенсионные и социальные выплаты; право на возмещение вреда здоровью. А также не наследуются те обязанности, которые по своей природе не могут быть выполнены другими лицами.

  • Наследник в целом может не принимать наследство и добровольно отказаться от него. Тогда, соответственно, кредиты и другие долги умершего он тоже не будет платить.