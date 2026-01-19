Какое имущество должника защищено от ареста?
Процедура принудительного исполнения судебных решений в Украине определяется Законом "Об исполнительном производстве". Его нормы позволяют исполнительной службе накладывать арест практически на любое имущество должника, пишет 24 Канал.
В то же время закон устанавливает четкие границы такого вмешательства и прямо определяет перечень имущества, которое не может быть изъято ни при каких обстоятельствах. Здесь закон исходит из принципа сохранения минимальных условий для жизни.
- Поэтому арест не распространяется на медикаменты, медицинские изделия, очки и другие средства лечения, необходимые должнику или членам его семьи по медицинским показаниям.
- Так же неприкосновенным остается минимальный набор мебели: одна кровать и стул на каждого человека, один стол и один шкаф на семью, а также один холодильник.
- Под защитой находится также базовая техника: один телевизор и один компьютер на семью, а также мобильный телефон для каждого члена домохозяйства.
Кроме того, должнику должны оставить запас питьевой воды и продуктов питания минимум на три месяца. Или же денежные средства для их приобретения в пределах трехкратного размера минимальной заработной платы на каждого человека.
Важно! У Министерстве юстиции отмечают, что взыскание осуществляется исключительно в пределах суммы, необходимой для исполнения решения суда, с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов и вознаграждения частного исполнителя.
Какое еще имущество не подлежит аресту?
Арест не может быть наложен на вещи, необходимые для совершения религиозных обрядов. А также на имущество, которое используется для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода должника или его семьи.
Речь идет, в частности, об инструментах индивидуального труда, ремесленное оборудование и книги. Отдельно закон защищает топливо, необходимое для приготовления пищи и обогрева жилья в отопительный период.
Справочно: Для лиц, которые ведут индивидуальное сельское хозяйство, неприкосновенными остаются скот и птица в установленном минимальном количестве, корма для их содержания, семян для следующего посева, несобранный урожай и базовый сельскохозяйственный инвентарь.
Могут ли подать в суд за долги?
Судебные иски банков по кредитным долгам давно стали рутинной практикой, ведь финансовые учреждения обращаются в суд даже в случае относительно небольшой задолженности. Причины таких действий разные: от системных просрочек платежей до попыток зафиксировать долг юридически и минимизировать собственные риски.
Иск банка означает, что кредитный конфликт выходит за пределы переговоров и переходит в правовую плоскость. На этом этапе решающее значение имеют условия кредитного договора, правильность начисления процентов и штрафов, а также соблюдение процессуальных сроков.
Для должника судебный процесс это не только угроза, но и возможность защитить свои интересы. Проверка расчетов, обжалование неправомерных требований или ссылки на пропущенные сроки исковой давности могут существенно повлиять на исход дела.