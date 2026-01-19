Какое имущество должника защищено от ареста?

Процедура принудительного исполнения судебных решений в Украине определяется Законом "Об исполнительном производстве". Его нормы позволяют исполнительной службе накладывать арест практически на любое имущество должника, пишет 24 Канал.

В то же время закон устанавливает четкие границы такого вмешательства и прямо определяет перечень имущества, которое не может быть изъято ни при каких обстоятельствах. Здесь закон исходит из принципа сохранения минимальных условий для жизни.

Поэтому арест не распространяется на медикаменты, медицинские изделия, очки и другие средства лечения, необходимые должнику или членам его семьи по медицинским показаниям.

Так же неприкосновенным остается минимальный набор мебели: одна кровать и стул на каждого человека, один стол и один шкаф на семью, а также один холодильник.

Под защитой находится также базовая техника: один телевизор и один компьютер на семью, а также мобильный телефон для каждого члена домохозяйства.

Кроме того, должнику должны оставить запас питьевой воды и продуктов питания минимум на три месяца. Или же денежные средства для их приобретения в пределах трехкратного размера минимальной заработной платы на каждого человека.

Важно! У Министерстве юстиции отмечают, что взыскание осуществляется исключительно в пределах суммы, необходимой для исполнения решения суда, с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов и вознаграждения частного исполнителя.

Какое еще имущество не подлежит аресту?

Арест не может быть наложен на вещи, необходимые для совершения религиозных обрядов. А также на имущество, которое используется для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода должника или его семьи.

Речь идет, в частности, об инструментах индивидуального труда, ремесленное оборудование и книги. Отдельно закон защищает топливо, необходимое для приготовления пищи и обогрева жилья в отопительный период.

Справочно: Для лиц, которые ведут индивидуальное сельское хозяйство, неприкосновенными остаются скот и птица в установленном минимальном количестве, корма для их содержания, семян для следующего посева, несобранный урожай и базовый сельскохозяйственный инвентарь.

