Від чого залежить ціна послуги з написання заповіту у нотаріуса?

Під час роботи фахівець визначає, який обсяг роботи йому доведеться виконати, наскільки складною вона буде й інші важливі фактори. Тобто складання заповіту коштує грошей, але стандартної суми на таку послугу немає. Про це пише адвокат Павло Колошкін на сайті Advokat Market.

Дивіться також Їхати до України не обов'язково: що потрібно для оформлення спадщини за кордоном

Як розповів експерт, заповіт може бути односторінковим документом та складним, що суттєво впливає на вартість послуг нотаріуса. Дорожчим також буде заповіт, в якому зазначається більша кількість спадкоємців й деталізації передачі волі спадкодавця.

Вартість заповіту рідко обмежується суто оплатою нотаріального посвідчення. Насправді це сукупність кількох платежів: консультації, підготовка тексту (якщо вона потрібна), саме посвідчення, внесення даних до реєстрів, виготовлення витягів. Тобто засвідчити вже готовий документ у нотаріуса – це одна ціна, а підготувати текст заповіту разом з ним – зовсім інша,

– повідомив Колошкін.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На кінцеву суму впливають оцінки нотаріусом типу майна, кількості спадкоємців, складності формулювань, вибору нотаріуса, локації та навіть репутація спеціаліста.

Фахівець може просто завірити готовий документ, або ж зробити його "з нуля". Закон дозволяє створити відкритий, секретний, заповіт із умовою чи заповіт подружжя. Крім того, ще існує пропорційний і частковий заповіт, де права родичів на майно розподіляється рівними або різними частками.

Найпростіший заповіт пишеться за шаблоном, тоді як секретний потребує дотримання спеціальної процедури зберігання та відкриття

Щодо кількості спадкоємців. Людина в цьому випадку теж має вибір – або скласти різні заповіти, або чітко прописати один документ. Перший варіант не заборонений, але вимагає більше нотаріальних дій.



Нотаріус може оформити як простий, так і великий заповіт / Фото Depositphotos

Яка ціна на оформлення заповіту у 2026 році?

Важливо розуміти, що нотаріуси є приватні та державні. Державні беруть менше грошей, адже Законом "Про нотаріат" встановлені ставки їхніх послуг. Але приватні можуть пропонувати різні ціни.

Якщо говорити про державні тарифи, то станом на червень вони такі:

85 копійок – мито за посвідчення заповіту;

34 гривні 20 копійок – видача одного спеціального бланка;

68 гривень – формування запису у Спадковому реєстрі про посвідчення заповіту;

51 гривня – перевірка наявності чи відсутності посвідченого заповіту з видачею витягу або довідки;

285 гривень – посвідчення заповіту.

На складання тексту також є свої тарифи. Так простий текст заповіту коштує 235 гривні, якщо потрібні свідки – ціна зростає до 538 гривень.

Оформлення заповіту подружжя обійдеться в 506 гривень, складання тексту секретного заповіту – так само.

Якщо до тексту додається заповідальний відказ, то такий документ коштуватиме 474 гривні, а текст із призначенням виконавця заповіту – 605 гривень.

Окремо нотаріуси роблять текст зі встановленням сервітуту, що коштує 474 гривень. Друк документів у нотаріуса коштує 189 гривень, а дублікат вийде дорожче – 285 гривень.

Якщо потрібно, щоб нотаріус приїхав до вас на визначене місце, то його послуги коштуватимуть додаткових 380 гривень за годину.

Крім того, з фахівцем можна укласти попередній договір на управління спадщиною, який коштує 1 170 гривень за штуку. Натомість один проєкт заяви про скасування заповіту обійдеться у 253 гривень.

Важливо, що у приватного нотаріуса в вартість послуги також враховане державне мито, вартість спеціального бланка та реєстрації. Однак може відрізнятися ціна на деякі правові чи технічні завдання.

Тобто, найдешевшим варіантом для спадкодавця буде оформлення простого заповіту в державного нотаріуса. За законом він має взяти лише приблизно 650 гривень. Але такі ж дії в приватного нотаріуса можуть коштувати від 800 гривень, але чим складніший заповіт – тим більшою стає сума, яка зростає аж до кількох тисяч.

Що варто знати про спадщину у 2026 році?

Розмір податку залежить від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем. Члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення можуть отримати спадщину за нульовою ставкою податку. Для інших спадкоємців діє ставка 5%, а якщо спадщину отримує нерезидент, то він має сплатити 18%.

Якщо протягом встановленого законом строку ніхто не прийняв спадщину або спадкоємці відсутні, майно може бути визнане відумерлою спадщиною. У такому випадку орган місцевого самоврядування звертається до суду, а після відповідного рішення майно переходить у власність територіальної громади.

Громадяни України можуть скласти заповіт за кордоном через українські консульські установи, які мають повноваження вчиняти нотаріальні дії. Якщо такої можливості немає, заповіт можна оформити у місцевого нотаріуса відповідно до законодавства країни перебування, а потім легалізувати його в Україні.