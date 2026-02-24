Хто не може законно взяти шлюб в Україні?

Сімейний союз чоловіка та жінки – це волевиявлення громадян. Його підтверджують в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Однак для певного кола осіб укласти шлюб не можливо. Про це розповіли в Міністерстві юстиції України.

Права та обов'язки подружжя не виникають, коли пара просто проживає разом, не оформивши шлюб за законом. Громадяни від 18 років створюють сім'ї без дозволів, а от люди, які досягли 16 років можуть одружуватися лише за рішенням суду, якщо це відповідатиме її інтересам.

Заборони на укладання шлюбу можуть бути лише через біологічні чи соціальні чинники.

Так стаття 26 Сімейного Кодексу визначає, що у шлюб неможливий між:

родичами прямої лінії споріднення. Йдеться про батьків та дітей; повнорідних та неповнорідних братів і сестер;

двоюрідними братами та сестрами;

рідними тіткою/дядьком та племінником/племінницею;

усиновлювачем та усиновленої ним дитиною. В цьому випадку шлюб можливий, якщо батько/мати відмовиться від усиновлення. А шлюб між зведеними братами та сестрами можливий за рішенням суду.

Закон також визначає, що шлюб можна визнати недійсним, якщо його оформили дві людини, які не мали на це права.

Орган державної реєстрації може прийняти заяву, згідно з якою припиняється дія актового запису про шлюб. Суд може скасувати шлю між двоюрідними братом та сестрою; тіткою/дядьком та племінником/племінницею; між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, якщо були порушені вимоги.

Зазначимо! Спорідненість – це кровний зв’язок людей зі спільним походженням від однієї особи або спільного предка. У своїй основі спорідненість має біологічний фактор.

Однак скасувати шлюб не можна, якщо дружина вагітна або в пари народилася дитина. Недійсність шлюбу не впливає на взаємні права та обов’язки батьків і дитини. Якщо подружжя мало майно, але їхній шлюб визнали недійсним, то воно належить їм за правом спільної часткової власності. Розмір часток визначається за коштами, наданими під час придбанні цього майна.

Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, то сума сплачених аліментів – безпідставна та її потрібно повернути. Цю норму визначає Цивільний кодекс України. Однак поверненню підлягає сума, отримана не більше, ніж за останні три роки.

Важливо! Якщо вдається довести, що особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, то вона законно має право на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя, проживання в будинку, де поселилася після шлюбу та на аліменти.

