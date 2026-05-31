Кто имеет право на наследство несмотря на завещание

Однако Гражданский кодекс Украины предусматривает, что некоторые родственники наследодателя имеют право на определенную долю его наследства даже несмотря на завещание, сообщает Министерство юстиции.

Смотрите также Брачный договор и наследство: кто из наследников может получить большую долю имущества

Часть имущества умершего могут получить его ближайшие родственники, а именно:

малолетние и несовершеннолетние дети;

нетрудоспособные совершеннолетние дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Претендовать на наследство также имеют право усыновленные дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия или являются нетрудоспособными.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

При этом право этих родственников получить часть имущества умершего не зависит от содержания завещания или его наличия вообще. Не имеет значения и то, проживали ли они с наследодателем на момент его смерти.

Согласие других наследников тоже не требуется.

Этих лиц не могут отстранить от наследования имущества, даже если завещание было составлено на других людей.

Заметьте! Однако наследство не переходит к этим родственникам автоматически. Чтобы получить имущество, наследники должны обязательно принять его. Для этого необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.

Какую долю в наследстве можно получить

Родственники, которые имеют право на обязательную долю, могут получить половину от того, что принадлежало бы каждому из них в случае наследования по закону.

Для определения доли сначала определяют круг наследников без учета завещания, а уже после этого рассчитывают минимальную часть, гарантированную законом.

В то же время суд может уменьшить размер обязательной доли, учитывая отношения между умершим человеком и наследниками, например, если:

родственники не осуществляли надлежащего ухода за наследодателем;

наследников обвиняют в совершении преступления против умершего;

наследники предоставили заранее ложные показания и тому подобное.

Для этого другие наследники, которые против передачи указанным родственникам умершего обязательной доли наследства, должны подать иск в суд.

В то же время и наследники, которые претендуют на долю имущества, могут обратиться за защитой своих прав к юристам системы бесплатной юридической помощи. Они проконсультируют, как оформить наследство и какие документы нужны для этого.

Заметьте! Наследники могут отказаться от обязательной доли наследства, подав заявление нотариусу о том, что они ознакомились с завещанием и не претендуют на получение части имущества умершего.