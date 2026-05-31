Хто має право на спадщину попри заповіт

Однак Цивільний кодекс України передбачає, що деякі родичі спадкодавця мають право на певну частку його спадщини навіть попри заповіт, повідомляє Міністерство юстиції.

Частину майна померлого можуть отримати його найближчі родичі, а саме:

малолітні та неповнолітні діти;

непрацездатні повнолітні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Претендувати на спадщину також мають право усиновлені діти спадкодавця, які не досягли повноліття або є непрацездатними.

При цьому право цих родичів отримати частину майна померлого не залежить від змісту заповіту чи його наявності взагалі. Не має значення й те, чи проживали вони зі спадкодавцем на момент його смерті.

Згода інших спадкоємців теж не потрібна.

Цих осіб не можуть усунути від спадкування майна, навіть якщо заповіт був складений на інших людей.

Зауважте! Однак спадщина не переходить до цих родичів автоматично. Щоб отримати майно, спадкоємці мають обов’язково прийняти її. Для цього необхідно звернутися до нотаріуса впродовж 6 місяців після смерті спадкодавця.

Яку частку у спадщині можна отримати

Родичі, які мають право на обов'язкову частку, можуть отримати половину від того, що належало б кожному з них у разі спадкування за законом.

Для визначення частки спочатку визначають коло спадкоємців без урахування заповіту, а вже після цього розраховують мінімальну частину, гарантовану законом.

Водночас суд може зменшити розмір обов’язкової частки, враховуючи стосунки між померлою людиною та спадкоємцями, наприклад, якщо:

родичі не здійснювали належного догляду за спадкодавцем;

спадкоємців звинувачують у здійсненні злочину проти померлого;

спадкоємці надали заздалегідь неправдиві свідчення тощо.

Для цього інші спадкоємці, які проти передачі зазначеним родичам померлого обов'язкової частки спадщини, повинні подати позов до суду.

Водночас і спадкоємці, які претендують на частку майна, можуть звернутися за захистом своїх прав до юристів системи безоплатної правничої допомоги. Вони проконсультують, як оформити спадщину та які документи потрібні для цього.

Зауважте! Спадкоємці мають змогу відмовитися від обов’язкової частки спадщини, подавши заяву нотаріусу про те, що вони ознайомилися із заповітом і не претендують на отримання частини майна померлого.