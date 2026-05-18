В каком возрасте можно составлять завещание?

О том, для каких категорий украинцев действуют отдельные правила на оформление последней воли, говорится в материале УНИАН.

Нотариус и председатель комиссии НПУ Наталья Козаева рассказала для издания, что оформление завещания это процесс с рядом нюансов. Часть из них касается возраста, в котором можно составлять документ.

В Украине, как и в большинстве стран мира, гражданин получает статус совершеннолетнего в 18 лет. Именно в это время человек приобретает гражданскую дееспособность и несет ответственность за свои поступки. В частности с 18 лет гражданин может самостоятельно (без согласия/разрешения родителей) осуществлять юридические процессы – заключать договоры купли/продажи, например.

Составление завещания тоже становится доступным для украинцев с 18 лет. Однако есть 2 исключения, которые позволяют оформить последнюю волю до достижения совершеннолетия.

Завещание можно составлять с 18 лет, но у нас предусмотрены исключительные случаи, когда можно составлять его с 16 лет: если лицо зарегистрировано как предприниматель (ФЛП) или если лицо находится в браке,

– объяснила Наталья Козаева.

Нотариус также добавила, что в таких случаях 16-летнее лицо имеет право не только самостоятельно составить завещание (то есть без согласия родителей), но и заключать другие документы. Объясняется это тем, что ФЛП и люди в браке имеют полную гражданскую дееспособность даже при несовершеннолетии.

Можно ли оформить завещание на несовершеннолетнего ребенка?

Как объяснил Роман Сулик, руководитель практики семейного права сейчас вопрос завещаний довольно актуален. И у части граждан возникает вопрос: можно ли завещать имущество несовершеннолетнему ребенку.

Юрист отмечает, что завещание можно составить на любое лицо, которое наследодатель желает указать в документе. Это может быть:

малолетний ребенок (в возрасте до 14 лет);

несовершеннолетний ребенок (14 – 18 лет);

нерожденный ребенок, но зачатый при жизни наследодателя.

Единственная особенность в том, как ребенок разного возраста должен вступить в наследство. Если совершеннолетние наследники оформляют соответствующие документы самостоятельно, то для лиц до 18 лет – действуют другие правила.

По словам юриста, заявление о принятии наследства несовершеннолетний может подать сам. Однако когда ребенок малолетний, то соответствующие документы подают его родители, опекуны или усыновители.

А в ситуациях, когда наследодатель желает, чтобы ребенок самостоятельно распоряжался приобретенным наследством, он должен получить полную гражданскую дееспособность. То есть достичь 18 лет.

Что еще нужно знать об особенностях составления завещания и наследства?

Чтобы передать имущество по наследству не обязательно оформлять классическое завещание. Есть другой вариант – наследственный договор. Хотя условия для наследников будут отличаться, цель обоих документов – засвидетельствовать передачу имущества.

В ситуациях, когда нет завещания и наследников, или они отказываются от получения соответствующего имущества или состояния – наследство считают выморочным. Если наследников не находят – имущество может перейти в собственность местных органов власти.

Кстати, некоторые изменения по завещанию и наследственных вопросов будут и в новом Гражданском кодексе. Например, законопроект закрепляет право гражданина составить завещание относительно собственного репродуктивного биологического материала.

В то же время документ вызвал много обсуждений и критики в обществе. А управляющий партнер Юридической фирмы Результат, руководитель практики земельного права и недвижимости Любовь Полишкевич в комментарии для 24 Канала отметила, что обновление кодекса создает проблемы по согласованности сроков, данных из реестров и других деталей.

"Если текст создает больше неопределенности, чем решает (как есть в настоящее время), адекватным решением могут быть поэтапные изменения или принятие с достаточными по продолжительности переходными периодами", – добавила Полишкевич.