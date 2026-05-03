Что такое наследственный договор и как он работает?

Например, лица могут заключить сделку, что определит все условия передачи имущества, о чем сообщили в Сумскому межрегиональному управлению Министерства юстиции.

Что же такое наследственный контракт? Речь идет о результате договоренности между сторонами. То есть имущество становится предметом обязанностей.

Такой договор обязательно заключается именно в письменной форме. Более того, он всегда подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации в наследственном реестре.

По соглашению: приобретатель может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или уже после.

Предметом наследственного договора может быть имущество, которое принадлежит супругам на праве совместной совместной, а также личной собственности,

– добавили в ведомстве.

По наследственному договору может быть установлено:

что в случае смерти одного из супругов наследие переходит ко второму;

в случае смерти второго супруга– имущество переходит к приобретателю по договору.

На имущество, какое определено в таком договоре, нотариус накладывает запрет отчуждения.

Возникает вопрос– а что тогда с завещанием? Дело в том, что он прекращает работать по имуществу, указанного в наследственном договоре.

Согласно правилам, также отчуждатель имеет право назначить личность, которая будет осуществлять контроль за исполнением наследственного договора после его смерти. Если же такое лицо не назначено, то контроль за исполнением договора осуществляет нотариус.

Договор можно расторгнуть. Это происходит в судебном порядке по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений или же по инициативе приобретателя, если выполнение распоряжения невозможно.

Обратите внимание! Приобретатель по наследственному договору становится собственником имущества только после смерти приобретателя.

Что делать, если наследников нет?

Если после смерти лица наследники или совсем отсутствуют, или не приняли наследство, то имущество может перейти в собственность территориального общества. В частности, его признают вымершим.

Но община должна также удовлетворить требования кредиторов наследодателя в пределах стоимости полученного имущества. Об этом сообщали в Министерство юстиции Украины.

Но если имущество, на которое претендует человек, которая пропустила срок для принятие наследства, уже перешло в территориальную общину и сохранилось, то наследник имеет право требовать его передачи в натуре.

Важно! В случае его продажи наследнику предусмотрена денежная компенсация.

Что еще известно о наследстве?

Адвокат Роман Симутин сообщал, что если завещание составлено с нарушениями, то его называют ничтожным. Такой документ обжаловать в суде не следует.

В то же время основанием для аннулирование завещания есть удостоверение документа через человека, что не имеет полномочий на такие действия, или отсутствие свидетелей при составлении завещания, когда их присутствие обязательно.

В то же время адвокат Олеся Гродовская рассказала, что первая очередь наследования это– ближайшие родственники умершего– жена или муж, дети, родители.

Для принятия наследства устанавливается срок шести месяцев. Он начинается со времени открытия наследства. Если наследник в течение этого срока не подал заявление о принятии имущества, он считается таким, что не принял ее.