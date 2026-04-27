Что стоит сделать, чтобы право собственности подтверждалось в реестре?

Только выиграть в суде и получить решение о праве владения недвижимостью. Это нужно утвердить в ЦПАУ или через государственного регистратора, чтобы данные появились в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Об этом пишет Днепровское межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Закон действительно предусматривает, что данные из Государственного реестра судебных решений имеют связь с реестром прав. Однако только заявление владельца позволяет передавать данные между реестрами.

Поэтому заключительные положения Закона № 1666-VIII и ряд решений Кабинета Министров определяют, что человек после получения решения суда о приобретении прав на имущество должен убедиться, что решение вступило в законную силу. Если это так, то готовится и подается заявление к государственному регистратору или Центру предоставления административных услуг. Подать его может как владелец имущества, так и правоприобретатель или уполномоченное лицо.

В дальнейшем проводится государственная регистрация и человек получает соответствующую выписку.

Важно, что человек, получив судебное решение, имеет только правовую основу, чтобы зарегистрировать на себя имущество. Но только после государственной регистрации ваше право начнет официально отображаться в реестре. А гражданин получает законное право распоряжаться имуществом.

Что еще стоит знать о праве владения имуществом?

В 2026 году в Украине упростили регистрацию права собственности для 10 областей, которые пострадали от войны. Владельцы жилья в определенных регионах могут оформить право собственности в любом безопасном месте благодаря принципу экстерриториальности.

Стоит помнить, что есть как минимум пять категорий жилья, которое продать невозможно или очень сложнонеприватизированные квартиры, служебное или социальное жилье, объекты под арестом и жилье с невыплаченной ипотекой. В таких случаях нотариус просто откажет в проведении сделки, пока не устранены ограничения.