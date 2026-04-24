Без договора купли-продажи право собственности не переходит к новому владельцу. Поэтому перед сделкой важно выяснить юридический статус жилья и проверить все детали, отмечают в АН "Маяк".

Какую недвижимость нельзя продать?

Существует как минимум пять категорий, по которым заключить договор невозможно или крайне сложно:

Неприватизированные квартиры , поскольку человек не имеет полноценного права собственности на такое жилье.

, поскольку человек не имеет полноценного права собственности на такое жилье. Служебное и ведомственное жилье . Оно принадлежит государству или организациям, поэтому его нельзя свободно отчуждать.

. Оно принадлежит государству или организациям, поэтому его нельзя свободно отчуждать. Социальное жилье имеет аналогичные ограничения, ведь их используют для определенных государством целей.

имеет аналогичные ограничения, ведь их используют для определенных государством целей. Недвижимость под арестом или с запретом на отчуждение. В таких случаях любые операции блокируются до снятия ограничений.

или с запретом на отчуждение. В таких случаях любые операции блокируются до снятия ограничений. Жилье с невыплаченной ипотекойпока кредит не погашен, продать объект без согласования не удастся.

В большинстве ситуаций сделку можно провести лишь после устранения этих факторов, иначе нотариус откажет в оформлении.

Как проверить жилье перед покупкой?

Перед передачей задатка стоит убедиться, что продавец действительно имеет право собственности. Для этого проверяют данные в государственном реестре и сверяют их с техническими документами на объект.

Однако только выписки недостаточно. Эксперт Мила Глушак советует обращать внимание на наличие совладельцев, потому что от них надо получить письменное разрешение на продажу квартиры.

К слову, украинское законодательство позволяет владельцу распоряжаться только своей долей в общей долевой собственности, пишет Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета. В то же время действует правило преимущественного права покупки. Другие совладельцы имеют первоочередное право выкупить долю, которую планируют продать.

Если жилье приобрели в браке, нужно согласие второго из супругов, иначе сделку могут признать недействительной.

Дополнительно проверяют, нет ли судебных споров или обременений. Даже незначительная ошибка в документах или игнорирование прав третьих лиц создает риск потерять имущество после покупки.

