Що варто зробити, щоб право власності підтверджувалося в реєстрі?

Лише виграти в суді й отримати рішення про право володіння нерухомістю. Це потрібно затвердити в ЦНАПі або через державного реєстратора, щоб дані з'явилися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Про це пише Дніпровське міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Закон дійсно передбачає, що дані з Державного реєстру судових рішень мають зв'язок з реєстром прав. Проте лише заява власника дозволяє передавати дані між реєстрами.

Тож прикінцеві положення Закону № 1666-VIII та низка рішень Кабінету Міністрів визначають, що людина після отримання рішення суду щодо набуття прав на майно має переконатися, що рішення набрало законної сили. Якщо це так, то готується й подається заява до державного реєстратора або Центру надання адміністративних послуг. Подати її може як власник майна, так і правонабувач або уповноважена особа.

Надалі проводиться державна реєстрація й людина отримує відповідний витяг.

Важливо, що людина, отримавши судове рішення, має лише правову основу, щоб зареєструвати на себе майно. Але лише після державної реєстрації ваше право почне офіційно відображатися в реєстрі. А громадянин отримує законне право розпоряджатися майном.

Що ще варто знати про право володіння майном?

У 2026 році в Україні спростили реєстрацію права власності для 10 областей, які постраждали від війни. Власники житла в визначених регіонах можуть оформити право власності в будь-якому безпечному місці завдяки принципу екстериторіальності.

Варто пам'ятати, що є щонайменше п'ять категорій житла, яке продати неможливо або дуже складно: неприватизовані квартири, службове чи соціальне житло, об’єкти під арештом та житло з невиплаченою іпотекою. У таких випадках нотаріус просто відмовить у проведенні угоди, доки не усунуто обмеження.