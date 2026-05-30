Засвідчення справжності підпису

Про те, для чого потрібно засвідчувати підпис та в яких ситуаціях, йдеться на сайті Міністерства юстиції.

Так, процедура засвідчення підпису одна з основних нотаріальних дій. Вона виконується для підтвердження, що документ підписала та людина, яка зазначається в ньому.

Мета процедури – запобігти підробкам та засвідчити юридичну достовірність. Найчастіше вона потрібна для підтвердження у поданні заяв, оформленні дозволів чи подання документів до установ.

За законом "Про нотаріат" (стаття 78), засвідчити підпис може:

нотаріуси;

посадовці з органу місцевого самоврядування;

посадовці з консульських установ України;

начальники установ виконання покарань.

Для процедури потрібно підготувати документ, на якому засвідчується підпис, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Зауважте! У ситуаціях, коли людина фізично не може підписати документ (через хворобу, інвалідність, інші причини), це може зробити за неї інша людина. Тоді нотаріус встановлює особу людини, яка підписує документ. Але також йому потрібно перевірити особу, яка не може ставити підпис та зазначити в нотаріальному записі причину.

Також важливо розуміти, що нотаріус не несе відповідальність за зміст документів, які підписує людина. Фахівець може лише підтвердити підпис – засвідчити, що він належить відповідній особі. Однак відповідальність за зміст – на людині, яка підписує папери.

Особливості засвідчення підписів

Важливо також, що нотаріуси можуть засвідчувати не лише підписи з паперу. Фахівці мають повноваження, щоб перевірити справжність кваліфікованого електронного підпису (КЕП). За такої ситуації всі електронні дії проводять в електронному порядку за окремим алгоритмом.

Водночас трапляються ситуації, коли підпис не засвідчують на документах. Йдеться про папери з фактами, які можуть підтвердити лише в державних органах. Зазвичай це:

народження;

шлюб;

розлучення;

смерть;

хвороби;

інвалідність;

право власно на майно.

Виняткова ситуація: коли документ подають до органів іншої держави.

Електронні підписи

Електронний підпис – це альтернатива звичайному. Головна перевага цифрового формату в можливості підтвердити особу навіть в інтернеті. Також такий формат підпису допомагає користуватися державними сервісами та підписувати документи онлайн.

Отримати такий підпис можна в акредитованих центрах сертифікації ключів (завдяки їм і працює електронний підпис). Наприклад, у Дії, ПриватБанку, Ощадбанку. Також із послугою можуть допомогти в державних установах – у Міністерстві внутрішніх справ та Державній податковій службі.