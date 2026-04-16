Як отримати електронний підпис?

Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний підпис "від руки". Детальніше для українців розповіли на порталі Дія.

Щоб отримати електронний підпис, зверніться до акредитованого центру сертифікації ключів. Такі послуги надають, зокрема, банки та державні установи – ПриватБанк, Ощадбанк, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба, а також Дія.

Щоправда, віднедавна створити Дія.Підпис стало неможливим без NFC на телефоні та фізичного біометричного документа.

Як отримати Дія.Підпис по-новому?

Перейдіть у розділ "Меню", а потім – "Дія.Підпис". Ознайомтеся з умовами та натисніть "Активувати Дія.Підпис". Проскануйте за допомогою камери номер вашої ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки. Наступний крок – прикладіть цей документ до задньої частини телефону для зчитування даних через NFC. Підтвердьте свою особу фотоперевіркою. Створіть і запам'ятайте 6-значний код, аби підтверджувати Дія.Підпис у майбутньому.

До слова, створений раніше Дія.Підпис залишиться дійсним. Однак якщо його термін дії закінчиться, або ви вирішите створити новий, – процес уже буде через NFC.

Як зробити КЕП в українських банках?

Клієнти ПриватБанку можуть створити електронний підпис SmartID за допомогою мобільного додатку Приват24.

Щоб активувати інструмент, необхідно вперше підписати будь-який документ, наприклад, завантаживши його на сайт АЦСК.

А щоб отримати електронний підпис в Ощадбанку, необхідно особисто пройти ідентифікацію в одному з пунктів реєстрації.

Перелік адрес доступний на сайті, однак не забудьте підготувати оригінали й копії паспорта та ІПН, а також відповідну заяву.

Що варто знати про КЕП?