Що означає визнання електронного підпису в Латвії?

Латвія першою визнала КЕП й дозволяє українцям користуватися цифровими послугами. Українські електронні підписи у 2026 році внесли до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У міністерстві зауважили, що зараз в Латвії проживає 31 тисяча українців. Тепер усі вони зможуть взаємодіяти з банками та іншими юридичними структурами без зайвих бюрократичних кроків.

Водночас рішення, які відповідають стандартам ЄС є важливим кроком до цифрової інтеграції України в Європу.

Усі цифрові послуги в Латвії стають доступними для громадян України та бізнесу наших співгромадян. Після визнання українських КЕП українцям не потрібно особисто приходити до органів чи збирати папери. Вони можуть:

підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;

подавати заяви, щоб отримувати державні та муніципальні послуги Латвії;

підписувати контракти з латвійськими партнерами.

Такий крок з боку латвійської влади став простим рішенням, щоб встановити справжню цифрову безбар’єрність між двома країнами.

Ми будуємо спільний цифровий простір з Європою, де кордони не заважають працювати та розвиватися,

– зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Підсумуємо, в Латвії дозволено використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.

Дія.Підпис – кваліфікований електронний підпис для підписання документів в електронній формі. Як зауважують у Дії, фактично КЕП створено як електронний формат вашого живого ручного підпису. Його можна отримати, якщо громадянин має паспорт у вигляді ID-картки або біометричний закордонний паспорт у додатку Дія.

