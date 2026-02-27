Что означает признание электронной подписи в Латвии?

Латвия первой признала КЭП и позволяет украинцам пользоваться цифровыми услугами. Украинские электронные подписи в 2026 году внесли в Доверительный список третьих стран Еврокомиссии. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В министерстве отметили, что сейчас в Латвии проживает 31 тысяча украинцев. Теперь все они смогут взаимодействовать с банками и другими юридическими структурами без лишних бюрократических шагов.

В то же время решения, которые соответствуют стандартам ЕС являются важным шагом к цифровой интеграции Украины в Европу.

Все цифровые услуги в Латвии становятся доступными для граждан Украины и бизнеса наших сограждан. После признания украинских КЭП украинцам не нужно лично приходить в органы или собирать бумаги. Они могут:

подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;

подавать заявления, чтобы получать государственные и муниципальные услуги Латвии;

подписывать контракты с латвийскими партнерами.

Такой шаг со стороны латвийских властей стал простым решением, чтобы установить настоящую цифровую безбарьерность между двумя странами.

Мы строим общее цифровое пространство с Европой, где границы не мешают работать и развиваться,

– отметила заместитель Министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.

Подытожим, в Латвии разрешено использовать Дія.Підпис-EU или другие е-подписи украинских центров с оценкой соответствия стандартам ЕС.

Дія.Підпис – квалифицированная электронная подпись для подписания документов в электронной форме. Как отмечают в Дії, фактически КЭП создана как электронный формат вашей живой ручной подписи. Его можно получить, если гражданин имеет паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт в приложении Дія.

