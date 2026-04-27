Що таке ознака доходу 128?

Тобто під цим кодом маються на увазі виплати, які людина отримує від держави або місцевих органів влади, про що йдеться на сайті Buhoblik.

До цього переліку входять різні грошові компенсації, які отримує платник податку. До них зокрема входять:

допомога по вагітності та пологах;

допомогу по безробіттю, яку виплачує Фонд страхування від безробіття;

суму щорічної разової грошової допомоги, яку надають згідно із Законом про статус ветеранів війни;

суму пенсій (включаючи їх індексацію, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувану платником податку з Пенсійного фонду чи бюджету згідно із законом;

суму допомоги, яку виплачують (надають) особам, визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їхнім спадкоємцям;

суму державних премій України або стипендій України;

суму винагород спортсменам — чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном;

суму коштів, яку виплачують із держбюджету дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАН України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України.

Згідно з інформацією Державної податкової служби, за ознакою доходу 128 звичайні роботодавці вказують допомогу по вагітності та пологах і по частковому безробіттю на період карантину.

Зауважте! Відповідно до Довідника ознак доходів, різні соціальні грошові виплати з відповідних бюджетів відображаються у додатку 4ДФ за ознакою доходу "128".

Що слід знати про інші ознаки?

Існує також ознака доходу 157. Йдеться про прибуток, який виплачений самозайнятій особі. Цей код також слід вказувати у податковій звітності.

Код використовують, коли самозайнята особа або підприємець на загальній системі оподаткування надасть копію довідки про взяття на облік.

За інших обставин використовують інші ознаки доходу. Наприклад, 102 або 106.