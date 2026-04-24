Що таке ознака доходу 157?

Тобто якась компанія або інша особа заплатила гроші самозайнятій людині, про що йдеться у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби.

Цю ознаку слід використовувати лише тоді, коли самозайнята особа або підприємець на загальній системі оподаткування надасть копію довідки про його взяття на облік – як особи, яка провадить незалежну діяльність. Ще варіант – це надати копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє Buhoblik.

А якщо таких документів не надано, а з виплати утримують податок на доходи, то використовують інші ознаки доходу, зокрема, "102", "105", "106".

Якщо дохід, який виплачується самозайнятій особі, отримується від операцій, що здійснюються в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності, то в додатку 4ДФ до Розрахунку заповнюються графи 3а, 3 та графа 6, у якій зазначається ознака доходу "157".

Водночас прочерки проставляються у таких графах:

4а "Сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб";

4 "Сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб";

5а "Сума нарахованого військового збору";

5 "Сума перерахованого військового збору".

Зверніть увагу! Зокрема графа 3 "Сума виплаченого доходу" заповнюється в разі фактичної виплати доходу самозайнятій особі. Про це наголосили на сайті KadrEx. Якщо нарахування здійснено в лютому, а виплату – у квітні, то сума буде відображатись в графі 3а "Сума нарахованого доходу" за лютий, а сума – в графі 3 "Сума виплаченого доходу" додатка за квітень.

Що ще слід знати про податки та документацію?

В Україні існують чотири групи фізичних осіб-підприємців. Кожна з них має сплачувати податки та регулярно подавати звітність.

Однак правила для кожної групи різні. Зокрема підприємці мають сплачувати різні розміри податків, а також мають різні дедлайни щодо документації.

Також існують обмеження щодо річного доходу, найманих працівників тощо.