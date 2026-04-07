Як зробити електронний підпис у застосунку Приват24?

Він відповідає законодавству та прирівнюється за юридичною силою до класичного підпису, про що йдеться на сайті Приватбанку.

Підпис SmartID або кваліфікований електронний підпис (КЕП) зберігається на захищеному хмарному сховищі. Він може використовуватися лише з доступом до "Приват24 для бізнесу".

КЕП зокрема дозволяє:

підписувати та надсилати платежі;

працювати з документами та звітами, підтверджувати свою особу;

отримувати державну послугу за допомогою смартфона.

Персональні дані людини під час використання електронного підпису залишаються захищеними в "хмарі". Водночас доступ до нього захищений трьома паролями: самого смартфону, додатка та паролем підпису.

Зокрема у Дії детально розповіли, як створити КЕП:

Для початку необхідно авторизуватися у своєму Приват24; у меню "Сервіси" вибрати "Бізнес"; далі вибрати "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб"; підтвердити правильність даних; створити та підтвердити пароль.

Далі на телефон надійде SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Слід ввести його та підтвердити згоду на обробку персональних даних, натиснувши "Далі".

Зверніть увагу! Електронний підпис автоматично завантажиться на комп’ютер.

Також створити електроенний підпис можна через онлайн-банкінг. Для цього потрібні такі кроки:

Відкрити меню та натиснути "Налаштування"; вибрати "підпис SmartID – Сформувати SmartID"; ввести пароль для SmartID.

Цікаво! У меню "Налаштування" можна увімкнути біометричний підпис SmartID.

Що ще слід знати про КЕП?