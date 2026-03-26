Як оновити термін дії електронних ключів?

Електронні ключі, які українці використовують для отримання різних послуг, мають термін дії. Однак тепер завдяки цифровізації кваліфіковані сертифікати можна оновити без потреби відвідування надавача електронних довірчих послуг. Про це пише Державна податкова служба України.

Якщо всі реєстраційні дані користувача не змінилися, старий ключ ще активний, а пароль до нього не забули, то дистанційне оновлення сертифіката можливе. До слова, сервіс з онлайн-оновлення сертифікатів працює лише для клієнтів КНЕДП ДПС.

Українці можуть зайти на сайт КНЕДП ДПС та обрати там сервіс "Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом" Далі обирається розділ "On-line". Там потрібно зчитати чинний ключ і вибрати відповідний файл ключа або захищений носій.

Далі потрібно ввести пароль захисту та натиснути "Зчитати". Система сформує Договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, який потрібно підписати. Після цих кроків формується новий електронний ключ, який потрібно зберегти через програму "ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1".

Гайд про оновлення дії електронних сертифікатів в онлайні: дивіться відео

Важливо! Після того як система сформує нові сертифікати, старі ключі автоматично стануть недійсними.

Як повідомляє керівник ресурсу "Вчасно.КЕП" Дмитро Корабльов, надавачами електронних довірчих послуг також вважаються деякі банки. Вони дозволяють своїм клієнтам оновити електронний ключ через систему онлайн-банкінгу. У такому варіанті система оновлення також зрозуміла.

А найлегше оновити сертифікати українцям, які використовують "Дія.Підпис". Достатньо лише зайти в додаток і перейти до меню "Дія.Підпис". система самостійно запропонує пройти фотоідентифікацію та оновити КЕП.

Однак варіант оновлення сертифікатів у режимі онлайн не працюватиме у випадках, коли:

сертифікати сформовані через міжнародні алгоритми RSA або ECDSA;

особистий ключ до сертифіката зберігається у "Хмарному сховищі" надавача електронних довірчих послуг.

