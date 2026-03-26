Как обновить срок действия электронных ключей?

Электронные ключи, которые украинцы используют для получения различных услуг, имеют срок действия. Однако теперь благодаря цифровизации квалифицированные сертификаты можно обновить без необходимости посещения поставщика электронных доверительных услуг. Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

Если все регистрационные данные пользователя не изменились, старый ключ еще активен, а пароль к нему не забыли, то дистанционное обновление сертификата возможно. К слову, сервис по онлайн-обновлению сертификатов работает только для клиентов КНЕДП ГНС.

Украинцы могут зайти на сайт КНЕДП ГНС и выбрать там сервис "Повторное (дистанционное) формирование сертификатов по электронному запросу" Далее выбирается раздел "On-line". Там нужно считать действующий ключ и выбрать соответствующий файл ключа или защищенный носитель.

Далее нужно ввести пароль защиты и нажать "Считать". Система сформирует Договор о предоставлении квалифицированных электронных доверительных услуг, который нужно подписать. После этих шагов формируется новый электронный ключ, который нужно сохранить через программу "ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1".

Важно! После того как система сформирует новые сертификаты, старые ключи автоматически станут недействительными.

Как сообщает руководитель ресурса "Вчасно.КЭП" Дмитрий Кораблев, поставщиками электронных доверительных услуг также считаются некоторые банки. Они позволяют своим клиентам обновить электронный ключ через систему онлайн-банкинга. В таком варианте система обновления также понятна.

А легче всего обновить сертификаты украинцам, которые используют "Дія.Підпис". Достаточно лишь зайти в приложение и перейти в меню "Дія.Підпис". система самостоятельно предложит пройти фотоидентификацию и обновить КЭП.

Однако вариант обновления сертификатов в режиме онлайн не будет работать в случаях, когда:

сертификаты сформированы через международные алгоритмы RSA или ECDSA;

личный ключ к сертификату хранится в "Облачном хранилище" поставщика электронных доверительных услуг.

