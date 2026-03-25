Які сервіси планують запустити в Дії?
Міністерство цифрової трансформації запровадить електронний формат податкового номера, щоб людям не потрібно було носити із собою паперовий документ. Також в застосунку будуть нові сервіси, які будуть корисними для оформлення документів дітей за кордоном. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.
Так вже за кілька місяців електронний формат податкового номера українці завантажуватимуть просто з Дії. Його можна буде згенерувати, зберегти та використовувати замість оригіналу. За планами Мінцифри, реєстри будуть інтегровані так, щоб було можливо підтягувати дані, а паперовий документ був не потрібен. Нині ж навіть громадяни з ID-паспортом змушені носити з собою старий ІПН.
Крім того, з'явиться можливість оформити податковий номер для дітей в онлайні. Батьки зможуть зробити це безпосередньо в застосунку. Таким чином код можна буде отримати навіть за кордоном, що важливо для реєстрації на Національний мультипредметний тест і для отримання освітніх документів.
До слова, Міністерство юстиції раніше розробило послугу, за допомогою якої дітям присвоювалися індивідуальні податкові номери, коли проводилася реєстрація народження через сервіс єМалятко. Однак багато хто з батьків одразу його не оформив. Через це з'явилася проблема в тому, що понад два мільйони українських дітей не мають ідентифікаційного коду. Вони прив'язані до даних батьків, але це ускладнювало деякі процедури.
Що варто знати про зміни в Дії?
Тепер українці не зможуть створити Дія.Підпис без NFC на телефоні та фізичного біометричного документа. Але раніше створені КЕП залишаються дійсними.
У застосунку в лютому запустили нові сервіси для ветеранів. За їхньою допомогою можна оформити житлові програми, отримати допомогу на реабілітацію чи спорт, подати заявки на компенсації, знайти фахівця супроводу та користуватися цифровими документами.
Важливо нагадати, що скриншот документів із Дії не підходить для реєстрації на НМТ-2026. Абітурієнти повинні подавати саме скан або копію документа.