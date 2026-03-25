Які сервіси планують запустити в Дії?

Міністерство цифрової трансформації запровадить електронний формат податкового номера, щоб людям не потрібно було носити із собою паперовий документ. Також в застосунку будуть нові сервіси, які будуть корисними для оформлення документів дітей за кордоном. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

Так вже за кілька місяців електронний формат податкового номера українці завантажуватимуть просто з Дії. Його можна буде згенерувати, зберегти та використовувати замість оригіналу. За планами Мінцифри, реєстри будуть інтегровані так, щоб було можливо підтягувати дані, а паперовий документ був не потрібен. Нині ж навіть громадяни з ID-паспортом змушені носити з собою старий ІПН.

Крім того, з'явиться можливість оформити податковий номер для дітей в онлайні. Батьки зможуть зробити це безпосередньо в застосунку. Таким чином код можна буде отримати навіть за кордоном, що важливо для реєстрації на Національний мультипредметний тест і для отримання освітніх документів.

До слова, Міністерство юстиції раніше розробило послугу, за допомогою якої дітям присвоювалися індивідуальні податкові номери, коли проводилася реєстрація народження через сервіс єМалятко. Однак багато хто з батьків одразу його не оформив. Через це з'явилася проблема в тому, що понад два мільйони українських дітей не мають ідентифікаційного коду. Вони прив'язані до даних батьків, але це ускладнювало деякі процедури.

