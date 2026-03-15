Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару з підготовки до тестування на каналі УЦОЯО розповіла, що майбутні учасники тестування для успішної реєстрації повинні мати певний набір документів. Реєстрацію також можна пройти і за допомогою Дія-шерингу.

Дивіться також Довідкові матеріали НМТ-2026: учасники тестів з фізики та хімії отримають додаткові можливості

Чи можна реєструватися зі скриншотом з Дії?

За словами фахівчині, через Дію реєструватися набагато простіше, адже не треба надсилати фотокопії документів. Якщо ви вже верифіковані в системі, то реєстрація доволі швидка. Однак, УЦОЯО не працює зі скриншотами з Дії і не може за ними зареєструвати.

Нам не потрібно замість документа про освіту надсилати скриншот з Дії документа про освіту. Якщо ви реєструєтеся з Дією, то ви маєте погодитися з тим, щоб ми автоматично отримали ваші документи,

– говорить Тетяна Вакуленчук.

Вона наголосила, що якщо ж ви реєструєтеся із введенням усіх матеріалів вручну, то ви маєте надати ті документи, про які запитується. За словами директорки УЦОЯО, скриншот з Дії не є документом. Він не може бути верифікований та валідизований. QR-код з Дії також надсилати не варто, адже це теж не документ.

Чи можна реєструватись на НМТ-2026 із закордонним паспортом?