Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара по подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что будущие участники тестирования для успешной регистрации должны иметь определенный набор документов. Регистрацию можно пройти и с помощью Дия-шеринга.

Можно ли регистрироваться со скриншотом из Дії?

По словам специалиста, через Дію регистрироваться гораздо проще, ведь не надо присылать фотокопии документов. Если вы уже верифицированы в системе, то регистрация довольно быстрая. Однако, УЦОКО не работает со скриншотами из Дії и не может по ним зарегистрировать.

Нам не нужно вместо документа об образовании присылать скриншот с Дії документа об образовании. Если вы регистрируетесь с Дией, то вы должны согласиться с тем, чтобы мы автоматически получили ваши документы,

– говорит Татьяна Вакуленчук.

Она отметила, что если же вы регистрируетесь с введением всех материалов вручную, то вы должны предоставить те документы, о которых запрашивается. По словам директора УЦОКО, скриншот из Дії не является документом. Он не может быть верифицирован и валидизирован. QR-код с Дії также отправлять не стоит, ведь это тоже не документ.

Можно ли регистрироваться на НМТ-2026 с загранпаспортом?