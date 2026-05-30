Заверение подлинности подписи

О том, для чего нужно удостоверять подпись и в каких ситуациях, говорится на сайте Министерства юстиции.

Так, процедура заверения подписи одна из основных нотариальных действий. Она выполняется для подтверждения, что документ подписал тот человек, который указывается в нем.

Цель процедуры – предотвратить подделки и засвидетельствовать юридическую достоверность. Чаще всего она нужна для подтверждения в подаче заявлений, оформлении разрешений или подачи документов в учреждения.

По закону "О нотариате" (статья 78), засвидетельствовать подпись может:

нотариусы;

должностные лица из органа местного самоуправления;

должностные лица из консульских учреждений Украины;

начальники учреждений исполнения наказаний.

Для процедуры нужно подготовить документ, на котором удостоверяется подпись, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Обратите внимание! В ситуациях, когда человек физически не может подписать документ (из-за болезни, инвалидность, другие причины), это может сделать за него другой человек. Тогда нотариус устанавливает личность человека, который подписывает документ. Но также ему нужно проверить личность, который не может ставить подпись и отметить в нотариальной записи причину.

Также важно понимать, что нотариус не несет ответственность за содержание документов, которые подписывает человек. Специалист может лишь подтвердить подпись – засвидетельствовать, что она принадлежит соответствующему лицу. Однако ответственность за содержание – на человеке, который подписывает бумаги.

Особенности заверения подписей

Важно также, что нотариусы могут удостоверять не только подписи с бумаги. Специалисты имеют полномочия, чтобы проверить подлинность квалифицированной электронной подписи (КЭП). В такой ситуации все электронные действия проводят в электронном порядке по отдельному алгоритму.

В то же время случаются ситуации, когда подпись не удостоверяют на документах. Речь идет о бумагах с фактами, которые могут подтвердить только в государственных органах. Обычно это:

рождение;

брак;

развод;

смерть;

болезни;

инвалидность;

право собственности на имущество.

Исключительная ситуация: когда документ подают в органы другого государства.

Электронные подписи

Электронная подпись – это альтернатива обычной. Главное преимущество цифрового формата в возможности подтвердить личность даже в интернете. Также такой формат подписи помогает пользоваться государственными сервисами и подписывать документы онлайн.

Получить такую подпись можно в аккредитованных центрах можно в аккредитованных центрах сертификации ключей (благодаря им и работает электронная подпись). Например, в Дії, ПриватБанка, Ощадбанка. Также с услугой могут помочь в государственных учреждениях – в Министерстве внутренних дел и Государственной налоговой службе.