Що таке спадковий договір та як він працює?

Наприклад, особи можуть укласти угоду, що визначить всі умови передачі майна, про що повідомили у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Читайте також Після цього все буде офіційно: що варто зробити після отримання права на володіння майном

Що ж таке спадковий договір? Мова йде про результат домовленості між сторонами. Тобто майно стає предметом обов’язків.

Такий договір обов'язково укладається саме у письмовій формі. Ба більше, він завжди підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі.

Щодо угоди: набувач може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або вже після.

Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної, а також особистої власності,

– додали у відомстві.

За спадковим договором може бути встановлено:

що у разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого;

у разі смерті другого з подружжя – майно переходить до набувача за договором.

На майно, яке визначене у такому договорі, нотаріус накладає заборону відчуження.

Виникає питання – а що тоді з заповітом? Річ у тім, що він припиняє працювати щодо майна, вказаного у спадковому договорі.

Згідно з правилами, також відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. Якщо ж такої особи не призначено, то контроль за виконанням договору здійснює нотаріус.

Договір також можна розірвати. Це відбувається у судовому порядку на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень або ж за ініціативою набувача, якщо виконання розпорядження є неможливим.

Зверніть увагу! Набувач за спадковим договором стає власником майна тільки після смерті набувача.

Що робити, якщо спадкоємців немає?

Якщо після смерті особи спадкоємці або зовсім відсутні, або не прийняли спадщину, то майно може перейти у власність територіальної громади. Зокрема його визнають відумерлим.

Але громада повинна також задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця у межах вартості отриманого майна. Про це повідомляли у Міністерстві юстиції України.

Але якщо майно, на яке претендує людина, яка пропустила строк для прийняття спадщини, вже перейшло до територіальної громади та збереглося, то спадкоємець має право вимагати його передання в натурі.

Важливо! У разі його продажу спадкоємцю передбачена грошова компенсація.

Що ще відомо про спадок?

Адвокат Роман Сімутін повідомляв, що якщо заповіт складений з порушеннями, то його називають нікчемним. Такий документ оскаржувати у суді не потрібно.

Водночас підставою для анулювання заповіту є посвідчення документа через особу, що не має повноважень на такі дії, або відсутність свідків під час складання заповіту, коли їхня присутність є обов'язковою.

Водночас адвокатка Олеся Гродовська розповіла, що перша черга спадкування це – найближчі родичі померлого – дружина або чоловік, діти, батьки.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців. Він починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець протягом цього терміну не подав заяву про прийняття майна, він вважається таким, що не прийняв її.