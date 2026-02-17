Як поділити спадщину між спадкоємцями першої черги?

Про те, що робити, аби не втратити право на майно, розповідає адвокатка Олеся Гродовська у своєму блозі.

Передусім варто врахувати дедлайни, які встановлює держава, аби не пропустити свій момент і не втратити право на спадщину. Водночас варто діяти уважно й послідовно, щоб не створювати нових помилок.

Так, якщо близька людина не залишила заповіту, відповідно до Цивільного кодексу, визначається, що право на спадкування можна отримати в порядку черговості.

Зауважте! Черговість залежить відступеня родинних зв'язків.

Спадкоємцями першої черги є найближчі родичі померлого – діти, батьки, чоловік або дружина.

Водночас якщо спадкоємців троє, то кожен з них отримає по 1/3 від спадкового майна. Якщо ж спадкоємець один – йому дістанеться все майно.

На що варто звернути увагу під час поділу майна?

Бувають ситуації, коли люди проживають у церковному або цивільному шлюбах. Тоді чоловік або жінка не мають права успадковувати майно партнера.

Зверніть увагу! Для успадкування за ступенем чоловік/дружина – має бути офіційний документ про шлюб.

При наявності сумісного майна подружжя, частка померлого буде розподілена між усіма спадкоємцями, серед яких буде й дружина або чоловік. Тобто один із подружжя отримає половину сумісного майна, яке належить йому як співвласнику і частку спадкового майна після померлого.

Ще одна особливість спадкування стосується дітей. Право мають:

діти народжені в шлюбі;

діти народжені поза шлюбом;

усиновлені діти;

діти народжені після смерті батька (лише протягом наступних 10 місяців).

У ситуації, коли батьки пережили дитину, вони мають рівне право на спадщину разом з чоловіком/дружиною та дітьми своєї дитини.

Важливо! Право на спадщину не матимуть батьки, позбавлені батьківських прав.

Внуки теж можуть бути спадкоємцями. Наприклад, у ситуації, коли спадкоємець першої черги (син або донька) помирає раніше спадкодавця – тоді його внуки мають право на спадщину замість померлих батьків.

Скільки є часу на подання документів?

Так, щоб спадкоємці першої черги звернулися до відповідних органів – є 6 місяців з моменту смерті спадкодавця.

Зауважте! Якщо ніхто зі спадкоємців першої черги не вступив у спадкування, право на спадок віддають другій черзі спадкоємців.

Якщо протягом 6 місяців не подати заяву про прийняття спадщини, буде вважатись, що спадкоємець фактично не прийняв її. Тому право на спадок дійсно можуть передати іншій черзі.

Що змінилося під час воєнного стану?

Українська Гельсінська спілка з прав людини на своєму сайті повідомляє, що з початком війни відбулися зміни до законодавства, тому тепер строк прийняття спадщини або відмови від неї призупинено, однак не більше ніж на 4 місяці.

Тобто, якщо раніше був чітко визначений термін – 6 місяців, то нині дедлайн подовжують ще на 4 місяці.

Зверніть увагу! Щоб засвідчити право на спадщину або відмовитись від неї держава дає 10 місяців під час воєнного стану.

Водночас відомо, що в певних ситуаціях потрібно підтверджувати, чому спадкоємець пропустив дедлайн. Під час війни одна з найпоширеніших причин – служба в ЗСУ.

Що ще потрібно знати про спадкування?

У спадок можна отримати не лише майно чи нерухомість, а й гроші. Наприклад, пенсії, стипендії, зарплати, соціальні виплати та навіть банківські вклади.

Право на спадщину після загибелі військовослужбовця передусім мають особи, зазначені у заповіті. Якщо документ не складений – спадковість визначатимуть за чергами, як прописано у Цивільному кодексі.