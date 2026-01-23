Що не можна успадкувати у 2026 році?

Питання того, що саме може та не може передаватися у спадок, чітко врегульоване Цивільним кодексом України.

Закон прямо визначає перелік прав та обов’язків, які припиняються зі смертю особи й не входять до складу спадщини, незалежно від наявності заповіту чи кола спадкоємців.

Згідно зі статтею 1219 Цивільного кодексу України, у спадок не переходять:

членство в організаціях, об’єднаннях чи товариствах, оскільки участь у них є особистою і припиняється після смерті;

право на відшкодування шкоди здоров’ю, адже це виключно особисте право, яке не може бути передане іншим особам;

окремі боргові зобов’язання, що припиняються зі смертю боржника (відповідно до статті 608 ЦК України);

особисті немайнові права, зокрема честь, гідність, недоторканність особи;

право на аліменти, пенсії та соціальні виплати, оскільки вони були призначені конкретній особі і не можуть бути успадковані.

Хто може бути позбавлений права на спадщину?

Окремо закон визначає коло осіб, які можуть втратити право на спадкування. Відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, до них належать:

подружжя, якщо шлюб було визнано недійсним;

особи, які перешкоджали спадкодавцеві у складанні або зміні заповіту шляхом тиску, обману чи зловживання;

спадкоємці, які свідомо ухилялися від обов’язку доглядати спадкодавця у разі його безпорадного стану;

батьки, позбавлені батьківських прав, якщо такі права не були поновлені до смерті дитини;

особи, які вчинили злочин проти спадкодавця або інших спадкоємців, за винятком випадків, коли спадкодавець прямо зазначив їх у заповіті.

Крім того, суд може позбавити права на спадщину осіб, які зловживали своїм становищем, ухилялися від утримання спадкодавця або претендують на обов’язкову частку за неправомірних обставин.

