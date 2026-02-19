Для чего нужно свидетельство о праве на наследство?
Свидетельство о праве на наследство нужно для различных действий с имуществом. Этот документ подтверждает право наследника на вступление во владение имуществом умершего родственника,. Об этом пишут специалисты бюро "Адвокаты Каминской".
По словам юристов, свидетельство о праве на наследство используют при государственной регистрации права собственности на имущество, обращения в банки относительно унаследованных счетов или депозитов, оформления сделок, защиты прав наследника в суде или подачи документов в налоговые органы.
Без свидетельства о праве на наследство распоряжаться имуществом невозможно – ни продать, ни подарить, ни зарегистрировать,
– объяснили специалисты.
Получить свидетельство о праве на наследство можно по закону и по завещанию. Однако в обоих случаях продедурой руководит нотариус по последнему месту жительства наследодателя. Однако во время военного положения оформить наследство может любой нотариус на подконтрольной Украине территории. Чтобы получить документ, нужно:
- подать заявление о принятии наследства. На это есть 6 месяцев со дня смерти наследодателя;
- предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный номер, свидетельство о смерти, документы на имущество.
- если наследование проводится по закону, то нужно подтвердить родственные связи. В противном случае надо предоставить оригинал завещания.
По истечении шестимесячного срока человек может получить свидетельство о праве на наследство исключительно у нотариуса. Его предоставляют родственникам, имя которых указано в завещании (если наследование происходит по нему).
Важно! Нотариусу надо подать действующее и правильно оформленное завещание, которое не оспаривалось другими лицами. В завещании указана воля умершего, а потому процесс передачи имущества существенно легче. Когда он не действителен или документа нет совсем, то наследники определяются в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом Украины.
Если среди родственников есть ссоры, кто имеет право на наследство, то может понадобиться обращение в суд. иття наследства, когда все необходимые документы поданы и наследники подтвердили свое право.
Сколько стоит оформление свидетельства о праве на наследство?
Государственный отариус берет пошлину при выдаче свидетельства о праве на наследство в размере двух необлагаемых минимумов доходов граждан – сейчас это примерно 34 гривны. Такую сумму назвало Министерство юстиции. Частные спецалисты могут брать плату по договоренности сторон.
В общем сумма, что должна быть оплачена наследниками в каждом случае является разной, поскольку зависит от количества наследственного имущества, наличия у наследников документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, получения ответов и справок от соответствующих учреждений и тому подобное.
Что делать после получения права на наследство?
После получения документа о праве на наследство гражданин должен зарегистрировать право собственности, например, в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. При необходимости также стоит оплатить налог на наследство. Далее человек должен урегулировать вопрос с другими наследниками или кредиторами.
Важно, что своевременное выполнение действий после получения свидетельства защищает наследника от потери права на имущество.
Юристы предупреждают, что получение свидетельство о праве на наследство – это только первый шаг. Далее в зависимости от вида имущества и целей, имущество следует официально зарегистрировать, решить налоговые и имущественные вопросы. Иногда даже может понадобиться помощь специалистов или суда.
Что еще стоит знать о праве на наследство?
Украинцы, которые живут в других странах, могут оформить наследство дистанционно. Заявление о принятии наследства нужно подать нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя через украинское консульство или иностранного нотариуса.
Право на наследство после смерти военного имеют лица, указанные в завещании или родственники по очередности согласно Гражданскому кодексу Украины. Определенные категории имеют обязательную долю.
Основные ошибки, из-за которых наследник может потерять право наследства может потерять право на наследство – это пропуск шестимесячного срока подачи заявления нотариусу, отсутствие необходимых документов на имущество, неправильное понимание очередности наследования и игнорирование долговых обязательств наследодателя. Все эти проблемы могут привести к отказу в оформлении наследства.