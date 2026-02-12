Зачем нужно завещание?

Каждый человек имеет право самостоятельно распорядиться своим имуществом на случай смерти путем составления завещания, сообщает Министерство юстиции. Завещание является личным распоряжением физического лица и может быть составлено только человеком с полной гражданской дееспособностью, и закон запрещает оформление завещания через представителя.

Кроме определения наследников, завещатель может предусмотреть в документе завещательный отказ. Это означает возложение на наследника обязанности передать другому лицу определенное имущество или предоставить ему определенное имущественное право. Отказополучателем может быть как наследник по закону, так и постороннее лицо.

Предметом завещательного отказа может быть вещь или имущественное право - независимо от того, входит оно в состав наследства или нет. Например, наследника, который получает жилой дом, квартиру или другое движимое или недвижимое имущество, могут обязать предоставить другому лицу право пользования этим имуществом.

Такое право пользования сохраняется даже в случае смены собственника имущества, не подлежит отчуждению и не переходит по наследству к наследникам отказополучателя. В то же время оно не дает автоматического права на проживание членам семьи отказополучателя, если это прямо не предусмотрено в завещании.

Какие обязанности у наследника?

Наследник обязан выполнить завещательный отказ только в пределах стоимости полученного имущества с учетом доли долгов наследодателя. Право требования к наследнику у отказополучателя возникает с момента открытия наследства.

Если наследник, на которого была возложена обязанность выполнить отказ, отказывается от принятия наследства, эта обязанность переходит к другим наследникам по завещанию, которые приняли наследство, и распределяется между ними поровну.

В то же время завещательный отказ теряет силу, если отказополучатель умер до открытия наследства. Кроме того, на таких лиц распространяются нормы законодательства об устранении от наследования в определенных законом случаях.

Завещание по условиям завещателя: кто имеет право на наследство?