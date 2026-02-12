Навіщо потрібен заповіт?

Кожна особа має право самостійно розпорядитися своїм майном на випадок смерті шляхом складання заповіту, повідомляє Міністерство юстиції. Заповіт є особистим розпорядженням фізичної особи та може бути складений лише людиною з повною цивільною дієздатністю, і закон забороняє оформлення заповіту через представника.

Окрім визначення спадкоємців, заповідач може передбачити у документі заповідальний відказ. Це означає покладення на спадкоємця обов'язку передати іншій особі певне майно або надати їй визначене майнове право. Відказоодержувачем може бути як спадкоємець за законом, так і стороння особа.

Предметом заповідального відказу може бути річ або майнове право — незалежно від того, входить воно до складу спадщини чи ні. Наприклад, спадкоємця, який отримує житловий будинок, квартиру чи інше рухоме або нерухоме майно, можуть зобов'язати надати іншій особі право користування цим майном.

Таке право користування зберігається навіть у разі зміни власника майна, не підлягає відчуженню та не переходить у спадщину до спадкоємців відказоодержувача. Водночас воно не дає автоматичного права на проживання членам сім'ї відказоодержувача, якщо це прямо не передбачено у заповіті.

Які обов'язки у спадкоємця?

Спадкоємець зобов'язаний виконати заповідальний відказ лише в межах вартості отриманого майна з урахуванням частки боргів спадкодавця. Право вимоги до спадкоємця у відказоодержувача виникає з моменту відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець, на якого було покладено обов'язок виконати відказ, відмовляється від прийняття спадщини, цей обов'язок переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину, і розподіляється між ними порівну.

Водночас заповідальний відказ втрачає чинність, якщо відказоодержувач помер до відкриття спадщини. Крім того, на таких осіб поширюються норми законодавства щодо усунення від спадкування у визначених законом випадках.

Заповіт за умовами заповідача: хто має право на спадщину?