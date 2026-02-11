Навіщо потрібен заповіт та як він працює?

Заповіт є основним правовим механізмом, за допомогою якого особа може розпорядитися своїм майном на випадок смерті, повідомляє Міністерство юстиції України. Спадкодавець має право призначити спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від родинних чи сімейних зв'язків, а також інших учасників цивільних правовідносин.

Закон дозволяє заповідачу без пояснення причин позбавити права на спадкування будь-кого зі спадкоємців за законом. Виняток становлять особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, що прямо передбачено Цивільним кодексом України.

Заповіт може охоплювати як майно та права, що належать особі на момент його складення, так і ті, які можуть виникнути у майбутньому. Також допускається заповіт як на всю спадщину, так і на її окрему частину. Якщо у заповіті розподілені лише майнові права, на спадкоємців пропорційно покладаються й відповідні обов'язки спадкодавця.

Яку відмінність має заповіт з умовою?

Окремо закон передбачає можливість складання заповіту з умовою. Спадкодавець може пов'язати право на спадкування з настанням певних обставин – як пов'язаних із поведінкою спадкоємця, так і незалежних від неї. Йдеться, зокрема, про проживання у визначеному місці, народження дитини, здобуття освіти або наявність інших спадкоємців. Водночас така умова має існувати на момент відкриття спадщини.

Умови, що суперечать закону або моральним засадам суспільства, визнаються нікчемними. При цьому спадкоємець не може оскаржувати умову лише з підстав того, що не знав про неї або не міг вплинути на її настання.

Разом з тим, незалежно від змісту заповіту, право на обов'язкову частку у спадщині мають малолітні та неповнолітні діти спадкодавця, його повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець, а також непрацездатні батьки. Вони успадковують половину тієї частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом.

