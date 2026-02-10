Чи можна погасити борг за комунальні послуги частинами?

В Україні існує можливість реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги, що дозволяє споживачам погашати борги частинами, йдеться у законі "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

Згідно з ним, громадяни можуть укласти договір про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів.

При цьому, діють важливі умови для споживачів:

на період погашення загальна сума платежів не повинна перевищувати 25% доходів для працюючих громадян;

та 20% для пенсіонерів та осіб, які отримують соціальну допомогу .

До того ж, у третьому кварталі 2025 року рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги покращився. Сукупний обсяг заборгованості домогосподарств скоротився на 5,4% у порівнянні з попереднім кварталом.

Як оформити реструктуризацію боргу?

Для оформлення реструктуризації необхідно звернутися до постачальника послуг із заявою та надати документи, що підтверджують особу та право власності на житло, пояснили у Кабміні. Укладання такого договору дозволяє уникнути нарахування пені та штрафів, а також забезпечує право на отримання субсидій .

Варто зазначити, що постачальники послуг не зобов'язані погоджуватися на реструктуризацію боргу; рішення приймається на їхній розсуд. Однак, у багатьох випадках компанії йдуть назустріч споживачам, особливо якщо ті демонструють готовність до поступового погашення заборгованості .

Важливо! У разі відсутності договору про реструктуризацію та несплати боргу, постачальник послуг має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості .

Що ще слід знати про борги в Україні?